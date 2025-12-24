和食には欠かせない「昆布」が“過去最低”の生産量となっています。価格は高騰し、ダシやご飯のお供などの関連商品を値上げする動きも相次いでいます。

■そば店、昆布仕入れ値“5割近く値上がり”

「細く長く生きられるように」との願いを込めた縁起物（諸説あります）。大みそかに食べる、年越しそば。

東京・調布市のそば店では、高級品とされる北海道利尻産の昆布でそばつゆのダシをとっていますが、今月、突如仕入れ先から…。

深大寺そば 一休庵 内野和彦さん

「（先月は）約2万円で取引されていたものが（今月は）3万超えしてきた」

そば店にとって“稼ぎ時”の師走、昆布の仕入れ値が5割近くの大幅値上げ。

“縁起物”の年越しそばの値段はかえずに提供するということですが…。

深大寺そば 一休庵 内野和彦さん

「（そばの値段を）徐々に少しずつ上げていかざるを得ない。（昆布は）味に直結してくるもの」

■昆布の老舗も3割ほど値上げ

おでんに、おせちの昆布巻きなど、年末需要が増える昆布にかつてない危機が迫っています。

都内にある昆布の老舗。この物価高の中でも、しばらく値上げはしていませんでしたが、今年、店内のほぼ全ての商品を3割ほど値上げしました。

お客さん

「高いですね」

──値段が上がると？

お客さん

「抑えます。1つ数を減らすとか」

お客さん

「惜しみなく使っていた時もあるような気がしますけど、お高いので大事に使わなきゃ。自分へのご褒美ものにかわってしまう」

■昆布の生産量が統計史上最低に

国内生産量の9割以上を、北海道産が占めるという昆布。

豊洲市場での1キロあたりの卸売価格は、去年11月は3723円でしたが、今年は5187円と4割ほど高くなっています。

奥井海生堂 コレド室町店 中里暁洋店長

「昨年の昆布の生産量が統計史上最低。昆布が品薄になっている」

10年前に1万6763トンあった北海道産の昆布の生産量は年々減少し、去年は8213トンと、統計が残る1962年度以降“過去最低”となっているのです。

■“不漁”原因のひとつは…ウニ大量発生

北海道の漁協によると“記録的不漁”の原因のひとつが、海水温の上昇によるウニの大量発生。

利尻漁協 松坂漁業部 松坂俊秀さん

「ウニの食べ物って昆布。（ウニに）昆布が食べられると昆布もなくなる。磯焼け現象が進んでいって、来年になれば昆布が全然いないような状態じゃないか」

昆布の値上げの影響は、食卓に身近な食品にも…。

フジッコは原材料費の高騰などを理由に「塩こんぶ」など22品目を今年9月に約5％から15％値上げ。

甘酸っぱい粉をまぶした駄菓子「都こんぶ」も、今年2月に10円値上げしましたが、来年3月にも再値上げする予定だといいます。

■専門家「とれなくなることが懸念される」

北海道など、比較的海水温が低い場所で育つ昆布。

昆布の生態に詳しい専門家は、海水温の上昇が続くと今後、「北海道で昆布がとれなくなる」試算も出ていると指摘します。

昆布の生態に詳しい 北海道大学 四ツ倉典滋教授

「生育に関しては将来予測されていて、今後徐々に（海水温が低い）東へ北へ、昆布の分布域が移っていく。今のままだと北海道で当たり前にとれている昆布が、とれなくなることが懸念される」

◇

和食の基本、昆布がとれなくなる日は来るのでしょうか？