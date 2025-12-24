風間俊介＆庄司浩平、雀の誕生日に未公開オフショット公開→ファン歓喜「このビジュやばすぎ」「破壊力すごいです」
俳優の風間俊介が主演、相手役として庄司浩平が共演し話題となったテレビ東京の7月期ドラマ『40までにしたい10のこと』の公式インスタグラムがクリスマスイブとなるきょう24日に更新。未公開オフショットにファンが歓喜した。
【写真】「このビジュやばすぎ」未公開オフショットに登場した風間俊介＆庄司浩平
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じた。
ドラマの最終回は、雀の誕生日となるクリスマスイブ。これまで意識的に慶司と距離を取り続けてきた雀は自身の気持ちに気付き、自宅を飛び出す。そして、2人は対面。雀が「もうお前なしじゃだめなんだよ。俺はお前を連れて帰りたい」と告白し、仲直り。改めて雀の家で誕生日を祝う2人は熱いキスを交わす。そんなシーンにファンからは「あんなにも幸せなキスシーン初めて見た……」「キスシーン最高すぎた!!」など喜びのコメントが寄せられた。
インスタグラムでは「雀さん、お誕生日おめでとうございます」と祝福。「そこで特別に！未公開オフショットをお届けします」とつづり、2人でハートマークを作った雀と慶司の2ショットをアップした。
この投稿に「このビジュやばすぎだろ」「雀さんの誕生日の破壊力すごいです」「もう言葉が出ません！」「なんて素敵なクリスマスプレゼントだ」「雀ちゃん、お誕生日おめでとう」といった歓喜の声が寄せられた。
【写真】「このビジュやばすぎ」未公開オフショットに登場した風間俊介＆庄司浩平
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じた。
インスタグラムでは「雀さん、お誕生日おめでとうございます」と祝福。「そこで特別に！未公開オフショットをお届けします」とつづり、2人でハートマークを作った雀と慶司の2ショットをアップした。
この投稿に「このビジュやばすぎだろ」「雀さんの誕生日の破壊力すごいです」「もう言葉が出ません！」「なんて素敵なクリスマスプレゼントだ」「雀ちゃん、お誕生日おめでとう」といった歓喜の声が寄せられた。