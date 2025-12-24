フジテレビ系「ＥＸＩＴＶ」が２３日に放送され、ＥＸＩＴ・兼近大樹、りんたろー。が出演した。

この日は、ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ・井上裕介をゲストに招いて、直前に迫るクリスマスを話題にトークした。

兼近は「クリスマス。去年…、誰も捕まらなかった」と回想。

「急にりんたろー。さんが体調崩したんですよ。で、全てのスケジュールがなくなって。後輩に、みんなに。本当に２０人ぐらい聞いたかな？『行けますー？』みたいな。グループＬＩＮＥとかにも『兼近、空きました！』って無駄に明るいテンションで。『クリスマスですが兼近、空いております！どなたか連絡くださいー！』って。２０人ぐらい送って誰からも（返信）来なくて…」とイケメン芸人らしからぬ切なすぎた去年のクリスマスを振り返った。

兼近は、つづけて「それで誰も捕まらず…。早朝からパチンコ屋に行って閉店まで。打ってたら、隣に。閉店間際におじさんが座ってきて。『朝からいましたよね？一緒です！』。俺の場合、急に空いた時間だから！そのおじさんと２人で、そばを食って帰りました…」と笑わせた。

井上から「今年はどうすんねん？（スケジュールが）なかったら、どうすんねん？」と聞かれた兼近は「後輩いける？」とカメラ目線で問いかけていた。