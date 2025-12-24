柏崎刈羽原発の再稼働を目指す東京電力は12月24日、原子力規制委員会へ再稼働前の最終手続きとなる「使用前確認」を申請し、来年1月20日に6号機を再稼働させる方針を発表しました。小早川智明社長は「安全最優先で丁寧に進め、地域との信頼関係を積み上げていく」と述べました。



柏崎刈羽原発の再稼働を目指す東京電力。12月24日、原子力規制委員会に再稼働前の最終手続きとなる「使用前確認」を申請。2026年1月20日に6号機を再稼働させる方針を明らかにしました。〈東京電力 小早川智明社長〉「14年動いてなかったものを動かしますので、一つ一つ慎重に動かしますし、 何かあったらしっかりと適切に対処していくのが大事だと思います。まずは安全最優先で丁寧に進めてまいりたいと思います」柏崎刈羽原発の再稼働をめぐっては、花角知事が23日、高市首相や赤沢経済産業相と面会。去年3月に国から求められていた理解要請について「了承する」と伝え、地元同意の手続きは完了していました。これを踏まえて県は東京電力に対して原発の安全性について県民に周知することや安全対策、信頼回復に向けた取り組みの3点を強く求めています。〈花角知事〉「信頼を取り戻すというか回復するということで県民との対話コミュニケーションですよね。事業を行うことで地域を支えているところもあるわけですけど。共生の関係ですよね。それをぜひ意識をして事業活動を進めてもらいたい」〈東京電力 小早川智明社長〉「再稼働も事業に対してのスタートでありますし、このスタートからまた一つ一つの安全、地域との共生関係などを通じて、 地域との信頼関係を積み上げていくということだと思っております。こうした取り組みにも終わりはございません」柏崎刈羽原発は今後、3週間ほどかけ原子力規制委員会による審査が行われ、問題なく審査が完了すれば再稼働することになります。全号基が停止して13年あまり…課題となっている運転員の経験不足について柏崎刈羽原発の稲垣武之所長は。〈柏崎刈羽原発 稲垣武之所長〉「運転経験が無い者が約半数いるわけでありますけど、日ごろから設備や仕事のやり方、運転操作の仕方というところに弱点があると感じたら、それを躊躇なく共有をし直していくこれが極めて重要かと思っています」また、福島第一原発事故の反省と教訓に基づいて設置された原子力事業者の取り組みを監視する原子力規制委員会。山中伸介委員長は東京電力について「厳正に規制活動を行う」と述べました。〈原子力規制委員会 山中伸介委員長〉「東京電力自身が特別な会社であるというのは我々の受け止めは変わりませんし、原子力に100パーセントの安全はないこと肝に銘じて我々は規制活動を厳正に行っていきたい」東京電力は原子炉の起動後、最終的な検査を終えて「営業運転」に入る予定日については2026年2月26日としています。これまで柏崎刈羽原発の再稼働を求めてきた新潟経済同友会。24日に開かれた懇談会で「再稼働問題に一区切りをつけた」と報告した花角知事に敬意を表しました。〈新潟経済同友会 吉田至夫代表幹事〉「私はこれをきっかけに新潟県にとって新しいスタートがきれるそういう年にしていきたいしていただきたいと思っている」福島第一原発の事故からまもなく15年。柏崎刈羽原発が再稼働すれば東京電力の原発として初めてとなります。