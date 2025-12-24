Ãæ¹ñ¿Í´ØÍ¿¤Î³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ëÀÚÃÇ¡¡Ãæ¹ñ¡ÖÌ©Í¢½¸ÃÄ¤ÎÂæÏÑ¿Í¤¬Áà¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡¡ÂæÏÑÂ¦¤ÏÈãÈ½
¡ÊËÌµþ¡¢ÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¾èÁÈ°÷Á´°÷¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤Î²ßÊªÁ¥¡Ö¹¨ÂÙ58¡×¡Ê¥È¡¼¥´Á¥ÀÒ¡Ë¤¬º£Ç¯2·î¤ËÆîÉô¡¦ÂæÆî²¤Çµ¯¤³¤·¤¿³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀÚÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÂÐÂæÏÑÀ¯ºö¤òÃ´¤¦¹ñÌ³±¡ÂæÏÑ»öÌ³ÊÛ¸ø¼¼¡Ê¹ñÂæÊÛ¡Ë¤Ï24Æü¡¢ÂæÏÑ¿Í2¿Í¤¬Ì©Í¢¤Î¤¿¤á¤ËÎ¢¤Ç²ßÊªÁ¥¤òÁà¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¼çÄ¥¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÇÂÐÃæÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂçÎ¦°Ñ°÷²ñ¤ä¡¢Æ±Á¥¤òÙ½Êá¡Ê¤À¤Û¡Ë¤·¤¿³¤ÍÎ°Ñ°÷²ñ³¤½ä½ð¡Ê³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ËÁêÅö¡Ë¤ÏÆ±Æü¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇÃæ¹ñÂ¦¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
²ßÊªÁ¥¤Ï2·î22ÆüÌë¤«¤éÂæÆî²¤ËÄäÎ±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£25ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÂæÏÑËÜÅç¤ÈÎ¥Åç¡¦ß°¸Ð¤ò·ë¤Ö³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¡ÖÂæß°3¹æ¡×¤¬Â»½ý¤·¤¿¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢³¤½ä½ð¤Î½ä»ëÁ¥Äú¤¬¤¤¤«¤ê¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿²ßÊªÁ¥¤òÙ½Êá¤·¡¢¾èÁÈ°÷¤òÁ÷¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£6·î¤Ë¤ÏÁ¥Ä¹¤ËÂÐ¤¹¤ëºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤ß¤À¤ê¤Ë¤¤¤«¤ê¤ò²¼¤í¤·¤Æ¹Ò¹Ô¤·¤Æ¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÂ»½ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò3Ç¯¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
Á¥Ä¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÂæÊÛ¤ÎÊóÆ»´±¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ÎÌ±´Ö¿Í2¿Í¤¬²ßÊªÁ¥¤òÁà¤Ã¤ÆÌ©Í¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ì±¿ÊÅÞÀ¯¸¢¤¬Î¾´ß¡ÊÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¡Ë¤ÎÂÐÎ©¤ò¤¢¤ª¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Î¼çÄ¥¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿»³Åì¾Ê°Ò³¤»Ô¤Î¸ø°ÂÅö¶É¤â12·î24Æü¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬²ßÊªÁ¥¤òÁà¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ëÂæÏÑ¿Í2¿Í¤Ë´Ø¤·¡¢¼ê³Ý¤«¤ê¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÊó¾©¶âÉÕ¤¤Î·ü¾Þ¹¹ð¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÂçÎ¦°Ñ°÷²ñ¤ÏÆ±Æü¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÁ¥Ä¹¤¬¸Î°Õ¤Ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÂ»½ý¤µ¤»¤¿ÈÈºá¤Î»ö¼Â¤ä¾Úµò¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÊË¡µ¡´Ø¤¬Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÁÜºº¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£Ãæ¹ñÂ¦¤¬·ü¾Þ¹¹ð¤ÇÂæÏÑ¤Î½»Ì±¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÏÂæÏÑ¤ò´É³í¤¹¤ë¸¢Íø¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤ÇÃæ¹ñ¸ø°ÂÅö¶É¤ËÂÐ¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂæÏÑÂ¦¤Ë¤âÄó¶¡¤·¡¢Î¾´ß¤Î±Û¶ÈÈºáËÉ»ß¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤Ù¤¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
³¤½ä½ð¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ü¾Þ¹¹ð¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¤ÎÀ¯¼£ÅªÁàºî¤ò¹Ô¤¤¡¢À§Èó¤òº®Æ±¤·¤Æ¾ÇÅÀ¤ò¤º¤é¤·¡¢Î¾´ß¤ÎÂÐÎ©¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¡£¸·Àµ¤ËÈ¿ÏÀ¤·¡¢¶¯¤¯ÈóÆñ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡ÊÏ¤²ÂÍÖ¡¢²«Îï·Ý¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
