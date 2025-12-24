Do As Infinity『仮面ライダーアインズ with ガールズリミックス』主題歌「Red Re-born」配信リリース＆MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Do As Infinityが、2026年1月25日より東映特撮ファンクラブ（TTFC）で配信される『仮面ライダーアインズ with ガールズリミックス』の主題歌「Red Re-born」を12月24日に配信リリース。併せてMVが公開された。

■新曲「Red Re-born」は疾走感溢れる最強のロックチューン

約1年ぶりとなる新曲は、数々のライダーシリーズの楽曲を手掛けてきた、藤林聖子とHi-yunk（BACK-ON）を迎えた、疾走感溢れる最強のロックチューン。

主題歌の情報が解禁されると、SNSでは、

「あのDo As Infinityが仮面ライダーの主題歌を歌ってくれる日が来るだなんて夢にも思わなかったよ」

「Do As Infinityはあまりにも激アツ」

など、喜びのコメントが続いた。

MVも同日21時に公開。監督を務めたのは、これまでにDo As Infinityの代表曲「Yesterday ＆ Today」「深い森」のMVも手掛けてきた須永秀明監督。Do As Infinityの世界観を映像で表現してきた名タッグが、再び集結した。

MVでは、真紅のレーザーが飛び交う“赤”の世界を舞台に、「Red Re-born」の楽曲がもつ覚醒と再生のイメージを鮮烈に可視化。大渡亮の力強くエッジの効いたギターパフォーマンスと、楽曲に込められた意志を静かに、そして凛とした表情で体現する伴都美子の存在感が強く印象に残る映像に仕上がっている。須永監督ならではの緊張感あるカットワークと光の演出が、楽曲のエネルギーを最大限に引き出し、楽曲の持つ世界観をより立体的に描き出していることにも注目だ。

■1月28日には6年ぶりのアルバムをリリース

またDo As Infinityは、本作「Red Re-born」や、同シリーズの挿入歌「Determined」を含む、約6年ぶりとなるオリジナルアルバム『Reborn』を、2026年1月28日にリリース。タイトルが示すとおり、本作は、Do As Infinityがこれまで歩んできた軌跡と、現在進行形の進化、その先に続く未来を力強く刻み込んだ1枚。グループとしての芯の強さはそのままに、研ぎ澄まされたサウンドが聴ける作品に仕上がっている。

さらにアルバムの映像付きの形態には、全席ソールドアウトを記録した25周年記念公演『Do As Infinity 25th Anniversary LIVE in TOKYO』（昭和女子大学 人見記念講堂）の模様を収録。ファンにとっては見逃せない内容となっている。

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Red Re-born」

2026.01.28 ONSALE

ALBUM『Reborn』

■関連リンク

Do As Infinity OFFICIAL SITE

https://d-a-i.com/