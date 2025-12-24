24日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪が「サントリーサンバーズ大阪展」においてパブリックビューイングを開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

「サントリーサンバーズ大阪展ー大阪から世界へ 頂への挑戦ー」というタイトルを引っ提げ、2026年1月7日（水）から12日（月）にかけて高島屋大阪店7階のグランドホールで開催される本展覧会。今回は本展覧会の会場にて、1月10日（土）と11日（日）に行われるSVリーグ男子第10節 広島サンダーズとのアウェー戦のパブリックビューイングが開催されることとなった。

10日（土）のGAME1はサントリーの松永理生アシスタントコーチが、11日（日）のGAME2はサントリーの元監督である山村宏太さんが解説を務める。定員は各日100名で、席は選ぶことが出来ないとのこと。事前に「解説付きパブリックビューイング特典付きチケット」の購入が必要であり、価格は1,200円。

また、すでにチケットは完売しているものの、イベント最終日である1月12日（月）には選手トークショー＆抽選会を開催。13:00からの部には下川諒と樫村大仁が、15:00からの部には佐藤謙次と髙橋塁が登壇する。