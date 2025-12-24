¡Ö¿Í´ÖÅª¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯·Ý¿Í¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¢ºÇ¶¯¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Ë´°ÇÔ¤ÇÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë
¡¡Éé¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¿Í´Ö¤À¡£³Æ³¦¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª16Ì¾¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¡¢¡È·ÝÇ½³¦°ì¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯²¦¼Ô¡É¤ÎºÂ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö¾®äØÀéËpresents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC ¥·¡¼¥º¥ó2¡×¤ÎÂè2²ó¤¬12·î20Æü¤ËÊüÁ÷¡£Í½Áª¥Æ¡¼¥Ö¥ëA¤ÎÃæÈ×Àï¡¢ºÇ²¼°Ì¤«¤éÈÔ²ó¤òÁÀ¤¦¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡Ê¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¡Ë¤¬¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Ë´°ÇÔ¡¢ÏµÇâ¤¹¤ë°ìËë¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»°±ºæÆÊ¿¤ËÉé¤±¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë
¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï2Ëü800ÅÀ¤Î¥Á¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä6°Ì¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡£5ËüÅÀ°Ê¾å¤òÊú¤¨¤ë»°±ºæÆÊ¿¤òµÕÅ¾¤·¡¢4°Ì°ÊÆâ¤Ë¿©¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥È¤È¥¯¥é¥Ö¤Î¡ÖKQ¡×¡£ÊÌ¼¼¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤â¡Ö¤³¤³¤ÏÆþ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÅ¸³«¤ò¸«¼é¤ë¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤¿Ëö¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬»°±º¡£¥¹¥Ú¡¼¥É¤È¥À¥¤¥ä¤Î¡Ö10¡×¤Î¥Ú¥¢¤Ç¥³¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡Ö¿Í´ÖÅª¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉé¤±¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡ª¿Í´ÖÅª¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¡£ËÜ¶¿¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¾¡¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Í¡ª¡×¤È¡¢¤½¤Î¿´¶¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï»°±º¤Ë¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢ÌÜ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤ÈÆæ¤ÎÌä¤¤¤«¤±¡£»°±º¤¬¤¤ê¤Ã¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾¡¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Î¾¡Î¨¤ÏÌó42%¡£¥Õ¥í¥Ã¥×¤Ï¥Ï¡¼¥È¤Î¡Ö2¡×¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¡Ö9¡×¤È¡Ö3¡×¡£¥¿¡¼¥ó¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥É¤Î¡Ö8¡×¤¬Íî¤Á¡¢¾¡Î¨¤Ï14%¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï»×¤ï¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°ì¼þ¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤±¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¡¼¤Ï¥À¥¤¥ä¤Î¡Ö5¡×¡£¤³¤ì¤Ç¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ÎÇÔÂà¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£´ÑÀï¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤Í¡¢»°±º¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ÏÊòÁ³¼«¼º¡£¡Ö¤ª¡¢¤ª¤ï¤ê¡©¡×¤È¤È¤Ü¤±¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥Æ¥¡¼¥é¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°ì¸À¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Þ¤º¤¤w¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡ÖÍÍ»Ò¤ª¤«¤·¤¤w¡×¡Ö¤É¡¢¤É¤ó¤Þ¤¤¡×¤ÈÂ¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢µÈÂ¼¿ò¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë¤«¤é¡Ö¼å¤¹¤®¤ë¤è¡ª¡×¤È¸·¤·¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÊÑ¤Ê¥Ö¥é¥Õ¤·¤Ê¤¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¢¡Ä¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡¾®äØÀéËpresents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC¡¡³Æ³¦¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª16Ì¾¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¡¢¡È·ÝÇ½³¦°ì¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯²¦¼Ô¡É¤ÎºÂ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡£8Ì¾¤º¤Ä¤Î2Âî¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀï¤¦Í½Áª¡¢³ÆÂî¤Î¾å°Ì4Ì¾¤ÈÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿1Ì¾¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¡Ö¾®äØÀéËpresents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC¡×¤è¤ê¡Ë