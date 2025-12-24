元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が24日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー 2025年をザワつかせたニュース100連発！！」（後6・00）に出演。6月に肺炎のため89歳で死去した巨人軍終身名誉監督で父の長嶋茂雄（ながしま・しげお）さんについて、現在の心境を語った

番組では2025年のニュースを振り返る中で、長嶋茂雄さん逝去のニュースも取り上げた。MCの羽鳥慎一から6カ月経った現在の心境を聞かれた一茂は、「なんか、まだ実感湧かないというか…」と正直な思いを吐露。「ついこの間のこととも言いづらいし…」と複雑な表情を見せた。

「僕自身が父親としてよりも、父親のいちファンとして自分は存在してたのかなという思いもあったりして」と自身の感覚を語り、「とにかく長嶋茂雄を最後まで演じ切って、駆け抜けていって、本当に幸せな人生だったと思う」と偉大な父への思いをはせた。「また、それを理解してくれたファンの方たちがたくさんいたんで、改めて感謝申し上げたいなと思いますけども」と周囲への感謝も口にした。

「僕、この6カ月でなんとなく思ったのは、こんなこと言ったらどうかと思うけど、気持ちが正直言うと軽いというか、自分の中で吹っ切れたっていう言葉とは違うんだけど、なんかこうやっぱり偉大な父親であることは、皆さんが認めていただけると思うんだけど」と胸中を明かした。

「こないだ、長女（妹）と食事した時に同じこと言ってて」と振り返り、「“なんか、私軽くなった”って言ってて。“夜も寝られるようになった”とか言ってて。僕もなんかそれに近いような感覚になったのが、不思議だななんて思ってますけど」とかみしめていた。