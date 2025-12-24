¡Ö°ì»þ´ü²½¾Ñ¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×20ºÐ¤Î²ÎÉñ´ì³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¤¬¼«²èÁü¤òÈäÏª¡¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤¬¡¢12·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«²èÁü¤òÈäÏª¤·¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁ¡ºÙ¤«¤ÄÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¼«²èÁü
¡¡À÷¸ÞÏº¤Ï¡¢ÁÄÉã¤¬2ÂåÌÜ¾¾ËÜÇòóÀ¡¢Éã¤Ï10ÂåÌÜ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤È¤¤¤¦¡È²ÎÉñ´ì³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÉã¤ÈËå¤È¤È¤â¤Ë9ºÐ¤Ç½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¡£Åö»þ¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡ÖËèÆüÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À÷¸ÞÏº¡ÊÅö»þ¡¦¾¾ËÜ¶âÂÀÏº¡Ë¤¬¡¢ÊõÊª¤Ç¤¢¤ë¸¤¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤ä¼Ì¼ÂÅª¤Ê½©Åáµû¤Î³¨¤Ê¤ÉÂç¿Í´éÉé¤±¤ÎºîÉÊ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢À÷¸ÞÏº¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç²½¾Ñ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÉ®¤Î´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Éã¤¬É®¤Ç³¨¤òÉÁ¤«¤»¤Æ¤Æ¡Ä¿åºÌ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÇØ·Ê¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î³¨¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢ÁÄÉã¤ÎÇòóÀ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥é¡¦¥Þ¥ó¥Á¥ã¤ÎÃË¡Ù¤ä¡Ø¼Ö°ú¡Ù¾¾²¦´Ý¤ò±é¤¸¤¿¼«¿È¤Î¼«²èÁü¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£
¡¡¾¾²¦´Ý¤ò±é¤¸¤¿¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«²èÁü¤Ë¹õÌø¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤ª¾å¼ê¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£¤¹¤ë¤ÈÀ÷¸ÞÏº¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¨¤Ç»Ä¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤ÎÌò¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤«¡¢¸þ¤¹ç¤¤Êý¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âËè²ó¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿Ìò¤ÏÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍÄ¤¤º¢¤Ï¡Ö°ì»þ´ü²½¾Ñ¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Ç¤â´ðËÜÅª¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆ´¤ì¤Æ¤ëÌò¤Î²½¾Ñ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¡£Éã¤ËÈ¾Ê¬¡Ê´é¤ò¡ËÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿¿»÷¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤¦ÊÒÊý¤òÉÁ¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤à¡£
¡¡¹õÌø¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤ÆÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È²ÎÉñ´ì³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¿¼¤¯Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤è¤ê¡Ë