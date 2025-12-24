¡Ø£Í£Å¡§£É¡Ù¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë£Ò£Á£Î¡¢£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¡¢£Ë£Ï£Ë£Ï£Î£Á¤¬À¼ÌÀ¡ÖËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡£±£±¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í£Å¡§£É¡×¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬£²£´Æü¡¢¹¹¿·¡£Ç¯Æâ¤Ç¤Î³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Ò£Á£Î¡¢£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¡¢£Ë£Ï£Ë£Ï£Î£Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö£Ò£Á£Î¡¢£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¡¢£Ë£Ï£Ë£Ï£Î£Á¤è¤ê³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£
¡¡£··î£±Æü¤«¤éÀº¿ÀÅªÈèÊÀ¤òÍýÍ³¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿£Ò£Á£Î¤Ï¡Ö£Ù£Ï£Õ¡§£Í£Å¤Î³§¤µ¤ó¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡££Ò£Á£Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏµÞ¤Ê¤´Êó¹ð¤Ë¤è¤ê¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö³èÆ°µÙ»ßÃæ¡¢¼«¤é¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢³ëÆ£¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÖ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²¸¤ò¤³¤³¤«¤éÁ´ÎÏ¤ÇÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤·Àº¿Ê¤¹¤ëÀÐ°æÍö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤óÂÔ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡££Ù£Ï£Õ¡§£Í£Å°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°·î£±£µÆü¤Ë£Ê£Ï£±¡¦ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢£Í£Å¡§£É¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿£Ù£Ï£Õ¡§£Í£Å¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë£Ù£Ï£Õ¡§£Í£Å¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Î»ê¤é¤Ì¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Ë·ç¤±¤¿Ì¤½Ï¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ò½ý¤Ä¤±¡¢¸ÍÏÇ¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸òºÝÊóÆ»¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö³èÆ°µÙ»ß´ü´ÖÃæ¡¢ÌÂ¤¤¤ä³ëÆ£¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿£Ù£Ï£Õ¡§£Í£Å¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤äÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£³èÆ°½ªÎ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Îºß¤êÊý¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢¤½¤Î½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¡¢£Í£Å¡§£É¤¬Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢µ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Å¤Í¤Æ¼Õºá¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç£Í£Å¡§£É¤Î£Ó£È£É£Ú£É£Ë£Õ¤ò±þ±ç¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£³·î£²£¹Æü¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿£Ë£Ï£Ë£Ï£Î£Á¤Ï¡Ö»ä¤Ïº£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç£Í£Å¡§£É¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ç¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¡Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È²¿ÅÙ¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÌó£²Ç¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï£Ù£Ï£Õ¡§£Í£Å¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£»ä¤Ïº´¡¹ÌÚ¿´ºÚ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤·Â³¤±¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â£Ù£Ï£Õ¡§£Í£Å¤Î³§¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ò°ìÈÖ¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£