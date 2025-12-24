²Ä°¦¤¯¤Æµ¤Ê¬¾å¤¬¤ëーーー¡ª¡ª¡ÚFrancfranc¡Û¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á♡¡Ö»¨²ß¡×
¾åÉÊ¤Ç¹â¸«¤¨´¶È´·²¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡ÚFrancfranc¡Ê¥Õ¥é¥ó¥Õ¥é¥ó¡Ë¡Û¤Ï¡¢Âç¿Í²Ä°¦¤¤¹¥¤¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡Ö»¨²ß¡×¤¬ÀªÂ·¤¤¡£²Á³Ê°Ê¾å¤Î¹âµé´¶¤¬¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í§¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Õ¥é¥ó¤ÇÁª¤Ö¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê»¨²ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥ß¥éー¤È¥Ö¥é¥·¤Î¥»¥Ã¥È
³°½Ð»þ¡¢¥µ¥Ã¤È¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤ËÊØÍø¤Ê¥ß¥éー¤È¥Ö¥é¥·¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥ãー¥àÉÕ¤ ¥ß¥éー & ¥Ö¥é¥·¡×¡£¥Ïー¥È·¿¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢ÊÒÌÌ¤¬¥ß¥éー¡¢¤â¤¦ÊÒÌÌ¤¬¥Ö¥é¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Á°È±¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È¤¤ä¥ê¥Ã¥×¤òÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ëー¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ðー¡¦¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤â¤¢¤ê¡¢Í§¿Í¤È¿§°ã¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤ì¤Ð²Ú¤ä¤«¤Ê¥Á¥ãー¥à¤Ë
¥Ïー¥È·¿¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤Î¥«¥é¥Ó¥Ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤Î¼è¤Ã¼ê¤ËÉÕ¤±¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥ê¥Ü¥ó¥Á¥ãー¥à¤È3Ï¢¥Ïー¥È¤Î¥Á¥ãー¥à¤âÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤ë¤È¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤¬½Ð¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬²Ä°¦¤¯¼ÂÍÑÀ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢@risa_.piano¤µ¤ó¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¥²í¤Ê¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦
¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¿§¹ç¤¤¤ËÇò¤¤¾®²ÖÊÁ¤¬±Ç¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥ëー¥í¥ó ¥Þ¥°¡×¡£¾¯¤·²¼ËÄ¤ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬²Ä°¦¤¯¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê·Á¾õ¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¾åÉÊ¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¤¤²Ö¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¾¯¤·¤×¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢@risa_.piano¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡Ö¾®²ÖÊÁ¤¬¾åÉÊ¤ËÉâ¤«¤Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°û¤ßÊª¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ë450ml¤ÎÍÆÎÌ
¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ÎÍÆÎÌ¤Ï450ml¤È¤ä¤äÂç¤¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¤¥³ー¥Òー¤ä¹ÈÃã¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Õ¥ëー¥í¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥Þ¥°°Ê³°¤Ë¤â¥×¥ìー¥È¤ä¥Æ¥£ー¥Ý¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤ÏÍ½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±¥·¥êー¥º¤Î¾¦ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È²Ä°¦¤µÇÜÁý¤Ç¤¹¡£
¾åÉÊ¤ÊÂç¿Í²Ä°¦¤¤¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡ÚFrancfranc¡Ê¥Õ¥é¥ó¥Õ¥é¥ó¡Ë¡Û¤Î¡Ö»¨²ß¡×¡£¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¹â¸«¤¨´¶¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤ºÅÏ¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£²Ä°¦¤¯¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥®¥Õ¥È¤òÃµ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@risa_.pianoÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë