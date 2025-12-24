バスケットボールウインターカップ

バスケットボールの第78回全国高校選手権「SoftBank ウインターカップ2025」が23日、都内の2会場で開幕した。熱戦が繰り広げられる中、女子高生審判が大会デビュー。公式Xで動画が公開されると、ファンから「こういうの素晴らしい」「まじ感動！」といった声が上がっている。

日本バスケットボール協会（JBA）の高校バスケ専門Xは、「女子高生審判が全国の舞台に 本日、ウインターカップデビューとなった実践学園3年・三海世奈レフェリー！」と記して動画を投稿。動画内では、3人の審判団の1人として、試合を裁く姿が収められている。

三海レフェリーが笛を吹いたのは、女子1回戦の矢板中央（栃木）―朧学園（石川）の試合。時には同年代の選手たちとコミュニケーションをとりながら試合をコントロールしていく姿に、SNS上のファンからもコメントが集まった。

「カッコ良すぎる！！ファウルを伝える時の凛々しさ、表情や仕草ひとつひとつに説得力もある！」

「高校生が頑張ってる試合を同年代の審判が支える図が泣けてくる」

「審判育成も大事な事だし、こういうの素晴らしいなぁ！」

「高校生が高校生を！凄い時代やな！まじ感動！」

「全国大会初のJKレフェリーという目標を達成してる！すごい」

「高校生なのか！凛々しいな」

「審判界の河村くんみたいな感じかな」

「こーゆー目指し方もある」

「審判として晴れ舞台に立つ事もあるんですね」

男子1回戦の帝京長岡（新潟2）―関西（岡山）では日体大荏原3年の岩永颯レフェリーがデビュー。2人の現役高校生審判にも熱視線が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）