¿Íµ¤À¼Í¥¡¦¾åºä¤¹¤ß¤ì¡¢¡ÖÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤«¤È¡×¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥É¥ì¥¹¤Ç¥Ë¥Ã¥³¥ê¡ÖÎø¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤ä¤ó¡×
¡¡À¼Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î¾åºä¤¹¤ß¤ì¤¬£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾åºä¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤²¤Ä¤è¤¦¤Ó¡Á¡ª³§¤µ¤Þ¡¢¤¹¤³¤ä¤«¤Ë¤ª²á¤´¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¿·³ã¤Ç¤Î¡Ø£Ó£Õ£Í£É£Ò£Å¡¡£Õ£Å£Ó£Á£Ë£Á¡¡£Æ£á£î¡¡£Í£å£å£ô£é£î£ç¡¡£é£î¡¡£Î£é£é£ç£á£ô£á¡Ù¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡ª³§¤µ¤Þ¤Ë´Ö¶á¤Ç²ñ¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ª¤·¤«¤â¤ªÃÂÀ¸Æü¤ÎÍâÆü¡ª¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡Á¤Ã¡ª¡ª¤¦¤ì¤·¤¤¤Ã¡ªÃë¤ÎÉô¤Ï£è£á¡Ã£ú£á¡Ã£í£á¤Î¥¥é¥¥é¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¤ª°áÁõ¤Ç¤·¤¿¡ª¤Ê¤ó¤À¤«¥«¥ë¥ß¥éÍÍ¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¡Ä¤¬¤¹¤ë¡ª¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ÞËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª£³£´ºÐ¤â¤¹¤³¤ä¤«¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¤Ã¡ª¾åºä¤µ¤ó¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤Í¤Ã¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¹õ¤È¶â¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥É¥ì¥¹°áÁõ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡¡Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎø¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤ä¤ó¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¤Ã¡ª¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÀ¼Í¥¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£