²â¤¬´Ø¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢À¯ÉÜ¤Ï¹ñ²ñ¿³µÄ¤ÎÅúÊÛºîÀ®¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡áAI¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊAI¤Ê¤Î¤«¡¢¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê
¡Ö¥¬¥Ð¥á¥ó¥ÈAI¡Ø¸»Æâ¡Ù¤ÎÅ°Äì³èÍÑ¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯5·î¤«¤é10Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¯ÉÜ¤Î¿¦°÷¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
Àè½µ¡¢¼óÁê´±Å¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñµÄ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤¬³«È¯¤·¤¿¹ÔÀ¯¸þ¤±AI¡Ö¸»Æâ¡×¤òÍèÇ¯ÅÙ¤«¤éÁ´¤Æ¤Î¾ÊÄ£¤Ç³èÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÅúÊÛºîÀ®¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¸»Æâ¡×¡£Àè¹Ô¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡½¡½
¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£AI¼ÂÁõÁí³çÈÉ¡¦Â¼¾å´î¾Ï»²»ö´±Êäº´
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¤Ç¤¹¤Í¡Ø¸»Æâ¡Ù¤Î¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢´±Î½¤¬ºîÀ®¤·¤¿¡ÖÅúÊÛ°Æ¡×¤ò¤â¤È¤ËÂç¿Ã¤é¤¬¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
²áµî¤ÎÀ¯ÉÜÅúÊÛ¤È¿©¤¤°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÅúÊÛ°Æ¤òºî¤ëºÝ¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î²áµî¤Î»ñÎÁ¤«¤éÅ¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÃµ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£AI¼ÂÁõÁí³çÈÉ¡¦Â¼¾å´î¾Ï»²»ö´±Êäº´
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¸¡º÷¤Ç¤¤ë¡Ê¸»Æâ¤Î¡Ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸»Æâ¡×¤Ë´ÊÃ±¤Ê¼ÁÌä¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë²áµî¤ÎÅúÊÛ¤¬°ìÍ÷¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿²áµî¤Î¡ÖÅúÊÛÃµ¤·¡×¤ò¡¢°ÂÁ´¤ËÁÇÁá¤¯¹Ô¤¨¤ë¤³¤È¤¬¸»Æâ¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£AI¼ÂÁõÁí³çÈÉ¡¦Â¼¾å´î¾Ï»²»ö´±Êäº´
¡ÖAI¤Ë²¼Ä´¤Ù¤Ç¤¹¤È¤«»ñÎÁ°Æ¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¤òÇ¤¤»¤Æ¿¦°÷¤ÎÊý¤ÏÁÏÂ¤À¤òÆ¯¤«¤»¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¤È¤«À¯ºö¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡×