¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ë°ìÈÖÂ¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ï¡©Ç®ÊÛ¤â¡¢¾¾°æ°ìÏº»á¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê52¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖZATSUDAN¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£¡Ö¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤¬Ç®ÊÛ...!!ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡û¡û¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Á°Âçºå»ÔÄ¹¡¦¾¾°æ°ìÏº»á¤È¤Î¥È¡¼¥¯´ë²è¡£¤½¤³¤ÇËÙ¹¾»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹?¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤Ç¤Ã¤«¤¤¥Û¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£7Ëü¿Í¤«¤é10Ëü¿Í¤°¤é¤¤¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë¡¢²°º¬ÉÕ¤¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤¬¤Í¡¢Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤È¤«BTS¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬Íè¤ë¤È¤¤Ë10Ëü¿Í¤È¤«½¸¤á¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç5Ëü¿Í¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤È¤«°ì½µ´Ö¤È¤«¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢°ìµ¤¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤¬¡Ö10Ëü¿Í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦?¤Ç¤â¡¢10Ëü¿Í¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òºî¤Ã¤¿¤é¤½¤¤¤Ä¤é¡ÊÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È¤¿¤Á¡Ë¤òÆÈÀê¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È»ä¸«¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£