「プロレス・スターダム」（２４日、後楽園ホール）

２９日・両国大会でスペシャルシングルマッチを争うなつぽいとＳａｒｅｅｅが前哨戦の６人タッグで激突。互いに意地を張り合った。

先発を出た両者は、激しいドロップキック、エルボー、ジャーマンスープレックを応酬。最後はＳａｒｅｅｅがなつぽいの顔を張り、ＣｈｉＣｈｉと交代した。

試合後はなつぽいが「私の戦いを見せてやるよ！」と宣戦布告。Ｓａｒｅｅｅに「どこにも負けない最高の試合ができるのかよ、オマエ」と上から目線でゲキを飛ばされると、試合のお返しとばかりに、顔面にビンタを食らわせた。Ｓａｒｅｅｅを「今の張り手、１００倍に返してやる！」と怒らせることに成功した。

バックステージでなつぽいは「いよいよ残すは両国国技館」と闘志を高め、翌日にＨＡＮＡＫＯとのフューチャー王座戦を控える梨杏に「梨杏も本気なんだね。私も本気だよ。やってやろう」と互いに勝利を誓っていた。

なつぽい＆梨杏＆儛島エマ組と、Ｓａｒｅｅｅ＆ＣｈｉＣｈｉ＆叶ミク組の６人タッグマッチは１１分２５秒、ハナグルマで梨杏が叶から３カウントを奪った。