½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÅð»£¤·¤¿¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¡¢¸½¶â100Ëü±ß¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÃË½÷3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»·Ù¤Ï2025Ç¯12·î23Æü¡¢¿·¤¿¤Ë22ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶²³å¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µïÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÆ£¸Í½¨ÇÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤Ç¤¹¡£
Æ£¸ÍÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜÂ¿¿÷»ÒÈï¹ð¤ÈÃæÂ¼¸×À¶Èï¹ð¤é¤È¶¦ËÅ¤Î¾å¡¢8·î23Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¸å»Ö´ÉÆâ¤Ë½»¤à30ÂåÃËÀ¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜÂ¿Èï¹ð¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÅð»£¤·¤¿¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¡¢¸½¶â100Ëü±ß¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æ£¸ÍÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ø¼¨Ìò¤Î1¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃæÂ¼Èï¹ð¤«¤éÆ£¸ÍÍÆµ¿¼Ô¤Ë²¿¤é¤«ÊýË¡¤Ç¸½¶â¤¬ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÆ£¸ÍÍÆµ¿¼Ô¤¬¸½¶â¤Î²ó¼ýÌò¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë23ºÐ¤ÎÃËÀ¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¡¢ºßÂð¤Ç¤ÎÁÜºº¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÆ£¸ÍÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ëー¥×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¤ÎÈÈ¹Ô¤È¤ß¤Æ¡¢Í¾ºá¤ä¶¦ÈÈ¼Ô¤ÎÍÌµ¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ö·ï¤ÎÎ®¤ì
¡¦Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢ËÜÂ¿Èï¹ð¤«¤é¡Ö3¿Í¤ÇÀ¹Ô°Ù¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¡¢ËÜÂ¿Èï¹ð¡¦ÃæÂ¼Èï¹ð¤Î2¿Í¤È¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤ë
¡¦3¿Í¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ËÃå¤¯¤È¡¢ÃæÂ¼Èï¹ð¤ÏÃËÀ¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜÂ¿Èï¹ð¤ÎÅð»£¤ò»ý¤Á¤«¤±¡¢ÃËÀ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍÂ¤«¤Ã¤ÆÃ¦°á½ê¤Ë±£¤·ÃÖ¤¯
¡¦ËÜÂ¿Èï¹ð¤ÏÃËÀ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¸å¡¢ÃæÂ¼Èï¹ð¤òÄÌ¤¸¤ÆÃËÀ¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡ÖÅð»£¹Ô°Ù¤ò·Ù»¡¤Ë¸À¤¦¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤¹
¡¦ÃËÀ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈï³²¼Ô¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿ÃæÂ¼Èï¹ð¤Ë¸½¶â100Ëü±ß¤òÅÏ¤¹