「年齢が分からない」と言われても何歳なのか計算できない…！親近感が湧く『ある ある』や朝エピソードが満載の『子供部屋おばさんの日常』【漫画家インタビュー】
¡Ø»Ò¶¡Éô²°¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù¤Ï¡¢ºî¼Ô¡¦¥¥è¤µ¤ó¡Ê@shyoushin_mono¡Ë¤ÎÆü¾ï¤Î½ÐÍè»ö¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ËÜºî¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç2.4Ëü¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Î¡È»Ò¶¡Éô²°¤ª¤Ð¤µ¤ó¡É¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹Åù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¥¥è¤µ¤ó¤ÎÆÈÆÃ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤äÄÁ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£Â¾¤Ë¤â¿¦¾ì¤Î¿Í¤Ë¡Ö»ä¤ÏÆÓÇ¯À¸¤Þ¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ²¿ºÐ¤«¤¹¤°¤Ë·×»»¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÂ¿¤¯¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¶¦´¶¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜºî¡£
¢£ÆÉ¤ó¤À¿Í¤¬¡Ö¥Õ¥Ã¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤
¡¼¡¼¡Ø»Ò¶¡Éô²°¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù¤òÁÏºî¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤äÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢¤¢¤ëÌ¡²è²È¤µ¤ó¤Î³Ø±à·ÏÆü¾ï£´¥³¥ÞÌ¡²è¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤Æ¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤â¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø»Ò¶¡Éô²°¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù¤òÉÁ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼ºîÉÊ¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤ä¡¢¡Ö¤³¤³¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¾å¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆÉ¤ó¤À¿Í¤¬³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤ËÌÌÇò¤¤¼ºÇÔÃÌ¤ä²ÈÂ²¤È¤Î³Ú¤·¤¤²ñÏÃ¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î»þ¤Ç¤âºÇ½ªÅª¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·ëËö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤ÏË»¤·¤¤¿Í¤Ë¤â¥µ¥é¥Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ËÜºî¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¥»¥ê¥Õ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¦¾ì¤ÇÇ¯Îð¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï°Å»»¤¬¶ì¼ê¤Ç¡Ö´³»Ù¤«¤éÇ¯Îð¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖËè²óÄ´¤Ù¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·×»»¤Î»ÅÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤´²ÈÂ²¤¬ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´²ÈÂ²¤«¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡Êì¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¡²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤¿¤ê¡Öº£Æü¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¿·ºî¤ò¸«¤¿¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Éã¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤À¤±ºîÉÊ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö²¿¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡Ëè²ó¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤ã¤ó¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤È¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ËÜºî¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÁ¤¤¿¤¤¤³¤È¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ø»Ò¶¡Éô²°¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù¤Ï»ä¤Î¤À¤é¤·¤Ê¤¤Æü¾ïÀ¸³è¤ä¡¢Ìû²÷¤ÊÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë¿Í¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ä¤ÎÌ¡²è¤ò¸«¤«¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥Ã¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¸µµ¤¤Ê¿Í¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¼¡¼º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤äÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º£¤Ï¡¢¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ËºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤Ï46Ç¯´ÖËÌ³¤Æ»¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÖËÌ³¤Æ»¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ä¡ÖÃæÇ¯¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½ºî¤ì¤ë¤â¤Î¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¡Ø»Ò¶¡Éô²°¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤«¤é¶¦´¶¤òÄº¤¤¤¿¤ê¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÄº¤±¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇºîÉÊ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥Í¥´¥È / ²Ö