À¸À®AI¸¡º÷¤Ë¤è¤ëÌµµö²Äµ»öÍøÍÑ¡ÈÆÈ¶ØË¡°ãÈ¿¤Î²ÄÇ½À¡É¡¡¸ø¼è°Ñ¤¬¼ÂÂÖÄ´ºº
Âç¼êIT´ë¶È¤Ë¤è¤ëÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤¿¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤Îµ»ö¤òÌµµö²Ä¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÈÀê¶Ø»ßË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
Âç¼êIT´ë¶È¤ÎAI¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òÍ×Ìó¤·¤Æ²óÅú¤òÀ¸À®¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢¸¡º÷·ë²Ì¤òÀ¸À®¤¹¤ëºÝ¡¢Ìµµö²Ä¤ÇÊóÆ»µ¡´Ø¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆÈÀê¶Ø»ßË¡¤Î¡ÖÍ¥±ÛÅªÃÏ°Ì¤ÎÍðÍÑ¡×¤Ë¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢Google¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢LINE¥ä¥Õ¡¼¡¢¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ê¤É¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Î´äÀ®»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡¢¡Ö³¤³°Åö¶É¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£