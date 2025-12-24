サッカーJ3・松本山雅FCの新しい監督に就任した石粼信弘さんが24日会見を開き、意気込みを語りました。



会見の中では石粼監督が何度も繰り返したキーワードがありました。



松本山雅FCの石粼信弘新監督（67）。



広島県出身で今シーズン八戸を初のJ2昇格に導くなどこれまで監督として5度の昇格を果たし、「昇格請負人」とも呼ばれています。





「強い集団を」「強い集団・強いチーム」「強い集団になれば、J2にも昇格できると思う」今シーズン過去最低のJ3・15位と低迷した松本山雅。その立て直しが急務となっています。「今回、Jリーグで最後の監督のチームになるんじゃないかというところで、今まで自分がいろいろなチームでやってきたこと・感じてきたことを最後の舞台で出していきたい」松本が監督として最後の地と位置づける石粼新監督。サポーターに何と呼ばれたいか聞かれると…「“のぶりん”です。うそです。“石さん”でいいです。でも、どこも熱狂的なサポーターの人は“のぶりん”と呼んでくれている」ちょっとお茶目な一面も見せてくれた石粼 新監督。松本山雅は年明け1月5日に新体制での初練習を予定しています。