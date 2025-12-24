¡Ú YOSHIKI¡¦½êÂ°»öÌ³½ê ¡Û¡¡¾®³Ø´Û¤ÈÏÂ²òÀ®Î©¡¡7 ·ï¤Îµ»ö¤òºï½ü¤Ø¡¡Ì¾ÍÀ´þÂ»¤Ç£±²¯1000Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¤â¡¡ÏÂ²ò¶â¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈó¸øÉ½
X JAPAN¤ÎYOSHIKI¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û(°Ê²¼¡Ö¾®³Ø´Û¡×)¤ËÂÐ¤·¤ÆÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¼Õºá¹¹ðÅùÀÁµá»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025 Ç¯ 12 ·î 24 ÆüÉÕ¤±¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡°Ê²¼¡¢È¯É½Á´Ê¸¡¡¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼
³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û¤È¤Î´Ö¤ÎÁÊ¾Ù¤Î²ò·è¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼(°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û(°Ê²¼¡Ö¾®³Ø´Û¡×)¤ËÂÐ¤·¤ÆÄóµ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¼Õºá¹¹ðÅùÀÁµá»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡¢2025 Ç¯ 12 ·î 24 ÆüÉÕ¤±¤ÇÏÂ²ò(°Ê²¼¡ÖËÜ·ïÏÂ²ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£)¤¬À®Î©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø´Û¤Ï¡¢½ÐÈÇ¤¹¤ë½µ´©»ï¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×µÚ¤Ó¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖNEWS ¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2018 Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Åö¼Ò¤¬¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖX Japan¡×¤Î³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ÎÊó½·¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ý¤Îµ»ö¤òÊ£¿ô½Ð¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Åö¼Ò¤ÎÌ¾ÍÀ¡¦¿®ÍÑ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢2023 Ç¯ 12 ·î 28 Æü¡¢¾®³Ø´Û¤òÈï¹ð¤È¤·¤ÆÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ë¼Õºá¹¹ð¡¢µ»ö¤Îºï½ü¡¢µÚ¤Ó 1 ²¯ 1000 Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤Î»ÙÊ§¤¤Åù¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÛÈ½½ê¤è¤êÏÂ²ò¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¡¢ÁÐÊý¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢2025 Ç¯ 12 ·î 24 ÆüÉÕ¤±¤ÇÏÂ²ò¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2.ÏÂ²ò¤Î³µÍ×
ËÜ·ïÏÂ²ò¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÏÂ²ò¶â¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÈëÌ©ÊÝ»ý¾ò¹à¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³«¼¨¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
(1)¾®³Ø´Û¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¾®³Ø´ÛÈ¯¹Ô¤Ë·¸¤ë½µ´©»ï¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤Î 7·ï¤Îµ»öµÚ¤Ó¾®³Ø´Û¤¬³«Àß¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖNEWS ¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿ 7·ï¤Îµ»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÅö¼Ò¤¬¡ÖX Japan¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£
(2)¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖNEWS ¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤«¤é¾åµ 7 ·ï¤Îµ»ö¤òºï½ü¤·¡¢¾åµ 7 ·ï¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿½µ´©»ï¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤ò¡¢°Ê¸å¡¢»æÇÞÂÎµÚ¤ÓÅÅ»ÒÇÞÂÎ¤òÌä¤ï¤ºÈÎÇä¡¢¾ùÅÏ¡¢µÚ¤Ó¸ø³«¤·¤Ê¤¤¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
