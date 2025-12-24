元広島監督の達川光男氏（70）が23日放送のBSフジ「プロ野球 レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。「一回だけ、やっちゃいけないことやりました」と現役時代についてざんげする場面があった。

達川氏は10月7日の放送回に出演したが、あまりにしゃべり過ぎてプロ入り前についてのトークで時間切れになるという番組初の珍事に。そのため今回は短いスパンでの再登場となった。

そのなかで、今は亡き名捕手で名監督、野村克也さん（2020年2月に84歳で死去）が現役時代に得意とした“ささやき戦術”について話題になった。

現役時代も引退後もとにかく“よくしゃべる”印象が強い達川氏。だが、「僕は“ささやき”は大っ嫌いでした」と意外にも活用していなかったという。

「僕ね、ささやいて相手を打ち取ろうと思ったのはゼロです。ノムさんのようにいうのは僕はしなくて」

マスクをかぶりながらよくしゃべっているイメージが強いのは、味方の投手に向かって大声で話しかけるから。

「ボールから来い！ボールから！」と話しかけるとコントロールの悪い投手はど真ん中に来たりする。「“キャッチャーうそつきやがったな”って勝手に（打者が）考えてくれただけで」と振り返った。

だが、「ただ一回だけ、やっちゃいけないことやりました」と告白。

「新庄（剛志）が亀山（努）と一緒に出てきた時に。1992年に。“おぉ、お前が新庄か”いうたら1ストライクやったんですよね。“男前じゃのう”いうたら2ストライクになって。“マスコミには気ぃつけよ”いうたら三振しとって。あっ、これは絶対ささやいちゃいけんなって」と当時阪神で売り出し中の若手だった新庄剛志（現日本ハム監督）への余計な“ささやき”が悪影響を与えたと猛省。「それから一切ささやきはやめました」と33年前を振り返っていた。