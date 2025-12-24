¿Æ»Ò4¿Í»àË´¤ÎÊì¿ÆÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é27ºÐÃËÀ°äÂÎ¡¡ÃËÀ¤Î·ÈÂÓ¤¬Êì¿Æ¤Î¼Ö¤Ë¡Ä2¿Í¤Ï¸òºÝ¤«¡¡¡È¿²¹þ¤ß¡É½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À
22Æü¤ÎÌë¡¢Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç27ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Ãæ·¦¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£
°äÂÎ¤Ë¤Ï10¥«½ê°Ê¾å¤Î»É¤·½ý¤äÀÚ¤ê½ý¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ÈÃÇÄê¤·ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ·¦¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Àè½µ¡¢À¾Åìµþ»Ô¤Î½»Âð¤ÇÊì¿Æ¤ÈÂ©»Ò3¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊì¿Æ¤Î¼Ö¤«¤é¡¢Ãæ·¦¤µ¤ó¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¤Ä¤Î»ö·ï¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
12·î19Æü¡¢Åìµþ¡¦À¾Åìµþ»Ô¤Î¼«Âð¤Ç36ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤ÈÂ©»Ò3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¡£
µ¢Âð¤·¤¿É×¤¬¸°¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¸¼´Ø¤Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤«¤éÊª²»¤¬¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤¬ÌµÍý¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢»ö·ï¤Ï°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤È¤ÏÊÌ¤ËÊì¿Æ¤¬¼«Ê¬Ì¾µÁ¤Ç·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Êì¿Æ¤¬¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¼«Âð¤«¤éÌó5.5kmÎ¥¤ì¤¿ÎýÇÏ¶èÆâ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤ÎÃÎ¿Í¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤«¤é°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°¤«¤é°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬27ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Ãæ·¦¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¡£
°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿²¼¼¤Ë¤¢¤ë¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡£
Èâ¤Î»Í¶ù¤ÏÍÜÀ¸¥Æ¡¼¥×¤ÇÌÜÄ¥¤ê¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ãæ·¦¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¢¤äÇØÃæ¡¢ÂÀ¤â¤â¤Ê¤É½½¿ô¥«½ê¤Ë»É¤·½ý¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ÈÃÇÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÌÜÄ¥¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µºë¶Ì¸©·ÙÁÜºº1²Ý¤Îº´¡¹ÌÚÀ®»°¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌÜÄ¥¤ê¤Ç¤¹¤Í¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÌÜÄ¥¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î°ÕÌ£¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢²áµî¤ÎÁÜºº·Ð¸³¤À¤È¡¢½¤¤¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÌÜÄ¥¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£²¿ÅÙ¤â½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µ¿¤ï¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ï´¶¤¸¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï2025Ç¯3·î²¼½Ü¤Ë·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ·¦¤µ¤ó¤ÈÊì¿Æ¤Ï¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤Î½»Ì±¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¡¢¤¦¤Á¤Î²Ç¤¬Éô²°¤«¤é2¿Í¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤ò¸å¤í»Ñ¤ò¸«¤¿¡£½÷À¤ÎÊý¤ÏÀÖ¤¤È±¿§¤Î´¶¤¸¤Î¼ã¤½¤¦¤ÊÊý¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ø°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò2¿Í¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤Î½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éô²°¤Ë¤¢¤ë¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ï¿Í¤¬Æþ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î±ü¹Ô¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÃæ¤Ï¡Ê¹â¤µ¡Ë2¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢±ü¹Ô¤¤¬1¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¡¢²£Éý¤¬1.5¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¡£´Ö¼è¤ê¤Ï1DK¤Ç11Ëü¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢È¯¸«Åö»þ¤ÎÃæ·¦¤µ¤ó¤ÏÄ¹Âµ¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë²¼Ãå»Ñ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤Ï·ìº¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¿²¹þ¤ß¤ò½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼Ãæ·¦¤µ¤ó¤ÏÊì¿ÆÌ¾µÁ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¼¼Æâ¤Ç°äÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë8ÆüÁ°¤Î12·î14Æü¡¢Ãæ·¦¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»þ°Ê¹ß¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢Ãæ·¦¤µ¤ó¤Î»Å»öÍÑ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤«¤é²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤ËÂÐ¤·¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙ¤à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î»Å»öÍÑ¤ÎÅÅÏÃ¤ò´Þ¤àÃæ·¦¤µ¤ó¤¬½êÍ¤¹¤ëÊ£¿ôÂæ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬¡¢Êì¿Æ¤Î¼«Âð¤ä¼ÖÎ¾¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸òºÝ´Ø·¸¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤ÈÃæ·¦¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤Î´ØÏ¢¤Ï¡Ä¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï2¤Ä¤Î»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£