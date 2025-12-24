¡Ú¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Û¡Ö¥À¥ó¥Ö¥ë¥É¥¢¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÅÏÊÕ¸¬¡×¡¢¤Ç¤Ï1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï11·î18¡Á20Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¹¡¦¥À¥ó¥Ö¥ë¥É¥¢¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ð¥¹¡¦¥À¥ó¥Ö¥ë¥É¥¢¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ¤â°ÎÂç¤ÊËâË¡»È¤¤¤Î1¿Í¡£Ä¹¤¤¶äÈ±¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄËâË¡Ëâ½Ñ³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤Ç¡¢¿¼¤¤ÃÎ·Ã¤ÈÆ²¡¹¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤ÇÊª¸ì¤Ë¸ü¤ß¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ç¤âÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤È¤·¤Æ¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï¡Ö¤â¤·¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Ç±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤Æ¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦²¾Äê¤Ë´ð¤Å¤¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ú6°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½ºß66ºÐ¤ÎÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¡£¡Ø¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØGODZILLA ¥´¥¸¥é¡Ù¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂçºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Å¸ü¤ÊÂ¸ºß´¶¤È²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë±éµ»¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥À¥ó¥Ö¥ë¥É¥¢¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°Ò¸·¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤ÐÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥À¥ó¥Ö¥ë¥É¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö°Ò¸·¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¸æ½ê´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö°µ¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß´¶¤È²º¤ä¤«¤Ê°Â¿´´¶¤ÎÎ¾Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥À¥ó¥Ö¥ë¥É¥¢¤Î¿Í³Ê¤È¹ç¤¦´¶¤¸¡£¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤¬¼«Á³¤ËÅÁ¤ï¤ê¤½¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¡¢¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¤´éÎ©¤Á¤¬°Ò¸·¤¢¤ëÂçËâË¡»È¤¤´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤»¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆÎä¤¿¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥ê¡¼¤¿¤Á¤ËÂç»ö¤Ê»ö¤ò¶µ¤¨¤ë¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î²¹¤«¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê10Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±É¤¨¤¢¤ë1°Ì¤Ï¡¢Ìò½ê¹»Ê¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
1956Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÌò½ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Î²ÅÇ¼¼£¸ÞÏºÌò¤Ç¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤ËNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£2023Ç¯¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØPERFECT DAYS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¤¤¿Í´ÖÌ£¤È°µÅÝÅª¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥À¥ó¥Ö¥ë¥É¥¢¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÈÂçÊª´¶¡¢Âª¤¨¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤´¶¤¸¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÌò½ê¹»Ê¤°¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÊñÍÆÎÏ¤È°Ò¸·¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë½Å¤ß¤ò½É¤é¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÇÐÍ¥¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÏÂ²Î»³¸©¡Ë¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë±éµ»¤Ç¡¢¥À¥ó¥Ö¥ë¥É¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎ·Ã¤È»ü°¦¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÉÙ»³¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
Í§Ìî ¥«¥¤
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼µÚ¤ÓÊÔ½¸Êäº´¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼¹É®¡£Ãæ¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÌÖÍåÅª¤Ë»ëÄ°¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¼ý½¸¸»¤âÂçÈ¾¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡£ÀëÅÁ²ñµÄ¡ÖÊÔ½¸Ž¥¥é¥¤¥¿¡¼ÍÜÀ®¹ÖºÂ Áí¹ç¥³¡¼¥¹¡×½¤Î»¡£
(Ê¸:Í§Ìî ¥«¥¤)
