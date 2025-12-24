64ºÐ¤ÇÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµëÃæ¡£65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢64ºÐ¤ÇÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤äÊó½·³Û¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÇ¯¶â³Û¤¬ºÆ·×»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ65ºÐÁ°¸å¤Ç¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â³Û¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤¬60ºÐ¤«¤é65ºÐ¤ØÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¼õµë¼Ô¤ÎÀ¸³è¤ËµÞ¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦Àß¤±¤é¤ì¤¿·Ð²áÁ¼ÃÖ¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ60Ç¯¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤êÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¼õµë»ñ³Ê´ü´Ö¡Ê10Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë1Ç¯°Ê¾å²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¡¢ÀÊÌ¤´¤È¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£À©ÅÙ¾å¡¢¸½ºß64ºÐ¡¢1961Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç62ºÐ¤«¤éÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï½÷À¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÁÌä¼Ô¤Î¡Ö¤Á¤ã¤ó¡×¤µ¤ó¤¬62ºÐ¤«¤é¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢1961Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î½÷À¤Ç¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë°ìÄê´ü´Ö²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤Ë¼õ¤±¼è¤ëÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢Êó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö·Ð²áÅª²Ã»»¡×¤ä¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡Ö²ÃµëÇ¯¶â³Û¡×¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
·Ð²áÅª²Ã»»¤È¤Ï¡¢65ºÐÁ°¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Äê³ÛÉôÊ¬¤ÈÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤È¤Îº¹³Û¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬20Ç¯°Ê¾å¤¢¤ê¡¢À¸·×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²ÃµëÇ¯¶â¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤äÊó½·³Û¤ò¤â¤È¤ËÇ¯¶â³Û¤¬ºÆ·×»»¤µ¤ì¡¢¡ÖÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡×¤È¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ë·Á¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À©ÅÙ¾å¡¢¶â³Û¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
