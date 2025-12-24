帰省や年末年始の手土産に！【東京駅で買える】2025年最新スイーツギフト「注目のブランド」3選
2025年も残りわずか。年末年始のお礼やご挨拶、帰省の手土産としてスイーツギフトを探している人も多いのではないでしょうか。今回は、いつも話題のスイーツがそろう東京駅に今年初登場した2ブランドを含む、おすすめの3商品をご紹介します。
【大丸東京店】とろける「生バター」を味わう「FONDON」
大丸東京店1階に、11月19日オープンしたバタースイーツ専門店「FONDON（フォンダン）」。北海道発のスイーツブランド「SNOWS」や、新感覚チーズケーキ「CHEESE WONDER」などを手がける北海道コンフェクトグループが、東京のお土産ブランドとして新たに立ち上げたお店です。
放牧牛のミルクで作る「生バター」を、食感まで楽しめる焼き菓子に！
こだわりは、自家製の「生バター」。フランスで食べられている、加熱処理されていないバターの味わいを日本でも表現したいという思いから、自社で育てている放牧牛の牛乳を使い、必要最低限の殺菌処理のみでバターを製造。
このバターのおいしさを存分に楽しんでもらうお菓子として誕生したのが、「フォンダンサンド」と「フォンダンガレット」の2商品です。
香ばしい生地の中から生バターがとろり！「フォンダンサンド」
「フォンダンサンド」（5個入 税込1350円／10個入 税込2646円）は、生バターで作る生キャラメルを、サクサクのラングドシャで包んだ焼き菓子。
カリッと香ばしい生地から生キャラメルがとろりと流れ出してきて、まさに初体験のおいしさ！ ミルキーなキャラメルのコクと、「カリとろ」のコントラストを楽しめます。
上掛けのバターフォンダンが濃厚！「フォンダンガレット」
「フォンダンガレット」（4個入 税込1458円）は、バターリッチなざくざくのガレットに、バターのフォンダンをかけたお菓子。
一般的にフォンダンは砂糖と水で作りますが、それをバターで作る発想が面白い！ 追いバターのような役割を果たしてくれていて、バター好きにはたまりません。
【グランスタ東京】トレンドの紅茶がメインの新ブランド「ティードロップ」
「BAKE CHEESE TART」や「PRESS BUTTER SAND」などを展開するスイーツブランドのBAKEが、新業態となる紅茶スイーツ専門店「TeaDrop.（ティードロップ）」を12月2日にローンチ。
同日より、JR東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」にて期間限定ショップを出店しています。
シロップがじゅわり。香り高くみずみずしい「ティードロップケーキ」
「お菓子を通じて紅茶を味わう」をテーマに、飲むだけでは出会えない、紅茶の「香り・味わい・余韻」を閉じ込めたお菓子を展開。
看板商品の「ティードロップケーキ」（1個 税込324円）は、「フィナンシェでもパウンドケーキでもない、紅茶好きのための特別なティーケーキ」がキャッチコピーです。
紅茶の茶葉をぜいたくに使い、紅茶のしずくを表現したドロップ型に焼き上げたケーキで、仕上げにシロップにくぐらせてしっとり、じゅわっとした食感を加えているのが特徴です。
現在発売中の「ティードロップケーキ」に使われているのは、紅茶専門店TEAPOND（ティーポンド）の茶葉「アールグレイ リバティ」。ベルガモットの高貴な香りを楽しめます。
ショコラと紅茶、ラズベリーの幸せなマリアージュ「ティーショコラサンド」
「ティードロップケーキ」は賞味期限が当日中のため、手土産には日持ちする焼き菓子もおすすめです。
チャイとアールグレイ、2種類の「ティーグレイスケーキ」（各3個入 税込1080円）、アールグレイのクッキーで紅茶チョコレートとラズベリージャムをサンドした「ティーショコラサンド」（4個入 税込1404円）、ドロップ型がかわいい紅茶クッキー「ティードロップクッキー」（7個入 税込1134円）の3アイテムがそろいます。
パステル系のパープルとイエローのパッケージもかわいらしく、手土産によろこばれること間違いなしです！
【大丸東京店】 ブランド名を冠した新商品が登場「グラマシーニューヨーク」
洗練されたニューヨークスタイルのスイーツ店をコンセプトに、関東・中部・関西・九州の百貨店に展開する洋菓子ブランド「グラマシーニューヨーク」。
26年目を迎えた今年、初めてブランド名を冠した新商品「グラマシーニューヨーク」が11月より発売されています。
おなじみの人気ブランドの新商品は「濃厚なチーズラングドシャ」
新作の「グラマシーニューヨーク」は、ゴーダチーズの芳醇（ほうじゅん）な香りが楽しめるラングドシャ。
チーズの世界大会で優勝経験のあるフロマジェ（チーズ専門家）の村瀬美幸さんと、ベルギーのチーズ熟成士フィリップ・モローさんが監修に携わり、上質な素材にこだわって完成させたそう。袋を開けた瞬間、濃厚なチーズの香りが前面に感じられますが、サクッと口どけのよい食感なので後味は軽やか。
英字がプリントされたパッケージや、ラングドシャに印字されたロゴもおしゃれで上品な印象です。10本入（税込864円）、16本入（税込1296円）、24本入（税込1944円）の3種類から選べます。
