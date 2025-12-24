¼ÂÍÑ¼Ö¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤í¡ª ¥ì¥¤¥º¡¢1BOX¼Ö¸þ¤±¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈäÏª ¥¢¥²·Ï¤«¤é¥µ¥²·Ï¤Þ¤Ç¥º¥é¥ê
1BOX¼Ö¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¡ÖTE37 SB¡×
¡¡¥Û¥¤¡¼¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÎRAYS¡Ê¥ì¥¤¥º¡Ë¤Ï2025Ç¯12·î21Æü¡¢»¨»ï¡Ö¥«¥¹¥¿¥àCAR¡×¡Ê·ÝÊ¸¼Ò¡ËÊÔ½¸Éô¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° 2025 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¸þ¤±¤Î¿·ºî¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò½ÐÉÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÏAICHI SKYEXPO¡Ê°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¡Ë¤ÎÂ¿ÌÜÅª¹¾ì¤Ç¤¹¡£¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë1BOX¾¦ÍÑ¼Ö¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤¬½¸·ë¡£³°Áõ¤«¤éÂ¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤Ç¸ÄÀË¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¥¢¥²·Ï¡×¡Ö¥µ¥²·Ï¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ç¤¹¡Ê28Ëç¡Ë
¡¡RAYS¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤È¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò¸·Áª¤·¤ÆÅ¸¼¨¡£ÆÃ¤Ë¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬VOLK RACING¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖTE37 SB¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡VOLK RACING¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°Ä¾·Ï¤Îµ»½Ñ¤òÃí¤¤¤ÀÃÃÂ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÎºÇ¹âÊö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£TE37 SB¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖTE37¡×¤ò1BOX¼Ö¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¹â¹äÀ¤È·ÚÎÌÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÇ÷ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Áö¤ê¤Î¼Á´¶¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ëÅÀ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¿§Ç»¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤¹TEAM DAYTONA¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ë¡¼¥ÄÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëFDX¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤â¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£RAYS¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¥«¥¹¥¿¥à¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¡È¥¢¥²·Ï¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡¢¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¡È¥µ¥²·Ï¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡¢¤½¤ÎÊý¸þÀ¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FDX¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿¶¤êÉý¤ÎÂç¤¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥µ¥¤¥º¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÁªÂò»è¤ò¤½¤í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æü»º¡Ø¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡Ù¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡È¥¢¥²·Ï¡É¤òÁÛÄê¤·¤¿¡ÖFDX-AG¡×¤Ï¡¢¥á¥«¥Ë¥«¥ë¤ÇÉð¹ü¤ÊFDX¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡È¥µ¥²·Ï¡É¤Î¡ÖFDX-SG¡×¤Ï¡¢Áõ¾þ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢¥¹¥Ý¡¼¥¯¤ËÏ¢Â³À¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿É½¾ð¤ÈÂç·Â´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤ÎÂ¸µ¤Ë¤Ï¡¢RAYS¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÃå¤·¤¿¼ÖÎ¾¤â¿ôÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÍÑ¼Ö¥«¥¹¥¿¥à¤¬Ã±¤Ê¤ë¼ÂÍÑ¼Ö¤Î±äÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÄÀ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ½¸½¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½ºß¡¢¥Û¥¤¡¼¥ëÁª¤Ó¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ëÁ´ÂÎ¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡RAYS¤Ïº£¸å¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£