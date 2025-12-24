岡田圭右「ネタバレになるから言わへんけれど…やりました」毎年恒例“ぶっかけてやる”
「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。12月23日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！
今回は、今年3月放送の「プロ野球順位予想2025」の答え合わせを行う「出川哲朗のプロ野球順位予想2025答え合わせ大反省会」から、岡田圭右（ますだおかだ）が登場。“正装”（贔屓チームのユニフォーム）でスタジオに現れた岡田は、まずはカメラに向かって「わーお！」。
毎回、MCの出川が自らオファーし豪華出演者が集結するが、人気者揃いのため他の仕事や裏番組被りなどで、テトリスどころじゃない」（伊集院）ほどスケジュールはギリギリのハメこみ具合。
そんな中での収録、かつ全員がチームへの愛が溢れているため、岡田はもっと野球についてしゃべりたいのに「毎回、時間が足りないのよね」と嘆く。
すると、伊集院は、時間が限られているにも関わらず「（岡田は）天丼の小ボケを5〜6回繰り返す」と苦言を。岡田としては「ますだおかだここにあり！あれしかないんですよ、俺のアイデンティティは」と、これだけは譲れない!?
出演者は「天才集団、アベンジャーズ」と伊集院。それぞれがボケを多発するが、「終わった途端に出川さんがね、そっと元通りに戻すの。あれをやるとカットできるから」とMC出川の腕を称賛。伊集院が、制作サイドとして「助かるでしょ？」と問うと、佐久間は「助かる！ふざけたあと立ち位置違うところに座るやつムカつく」と本音をこぼし、一同爆笑！
野球好き芸人の話で盛り上がる中、スケジュールの都合で番組後半は不在だった伊集院には気になることが。年末の「大反省会」は、開幕前に放送した「プロ野球順位予想」の答え合わせ。
広島ファンの田中卓志（アンガールズ）と、ヤクルトファンの出川が、「広島は今年強い」「いや、弱い」と言い合いを繰り広げ、田中は「広島が強かったら、俺お前に小便ぶっかけるからな」と出川に宣戦布告したことがあった。結果、広島は強かったのだが、「小便ぶっかけ」はさすがに放送できない。
伊集院「今回開幕の時は、O.A.できるようにと思ったのかね、『泥水ぶっかけてやる』って言ってたよね。あの答えは？」
岡田「結果、地上波ではO.A.できないんですよ。ただ、地上波以外の部分でO.A.できるみたいな」
伊集院「泥水配信みたいなこと？」
一同爆笑！
岡田「だからわざわざ、ちゃんと囲ったセットを用意して、泥水も用意して。これネタバレになるからもう言わへんけれど…」
岡田「やりました」
佐久間「『ネタバレになるから言わないけれど』って言ったら『やりました』って…（笑）」
岡田「やりました。ほんで（オズワルド）伊藤俊介君が泥水をかけたんですけれど、上手くかからなかったという。まさに泥仕合になって。これネタバレになるから言えへんけど」
一同爆笑！
伊集院「あとは映像で確認したいだけよ」
佐久間「しかもネタバレになるから言わないっていうのに、ちゃんとウケたから天丼しちゃって。なんでそんな全部やるんですか（笑）」
この他、ゴルフ番組「岡田圭右 ゴルフのノビシロ」の話も。「番組の寿命のノビシロが欲しい」と語るほど力を入れ、ゴルフにもドハマリ中の岡田。ゴルフ中は超真面目と暴露されるが、トークの締めはボケ炸裂!? 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
なんでも鑑定団「出張鑑定」で高齢者をいじる岡田、プロ野球順位予想の罰ゲーム…芸人・滝音の悲劇、「仕事進まない時どうする？」佐久間Pの恥ずかしい勘違いなど配信オリジナル動画も配信！
