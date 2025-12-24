¡ØIDOL RUNWAY COLLECTION 2026¡ÙÇµÌÚºä46¡¢FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¤é½Ð±é¡¡¸ø¼°¥¢¥×¥êÇÛ¿®¤â
¡¡2026Ç¯3·î15Æü¤Ë¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¡ØCREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC¡Ù¤¬³«ºÅ¡£ÇµÌÚºä46¡¢FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢CUTIE STREET¡¢¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤Î5ÁÈ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ºòÇ¯¡ØÅìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢TGC¡Ë¡Ù¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤Þ¤¿º£²ó¤Î³«ºÅ¤è¤ê¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤ÎSNS±þ±ç¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÅµ³ÍÆÀ¤Ø·Ò¤¬¤ë¿·¤·¤¤¿ä¤·³è¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ØIRC APP¡Ê¥¢¥¤¥¢ー¥ë¥·ー ¥¢¥Ã¥×¡Ë¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØIRC APP¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¶¦ÁÏ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡ØSoneium¡Ê¥½¥Ë¥åー¥à¡Ë¡Ù¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤À¡£ËÜ¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î±þ±ç³èÆ°¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ØIRC¥¹¥³¥¢¡Ù¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¥¹¥³¥¢¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥é¥ó¥¯¤¬¸þ¾å¡£¥é¥ó¥¯¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÅêÉ¼¥Á¥±¥Ã¥ÈËç¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÃêÁª¤Ø¤Î»²²Ã¡¢²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆÃÊÌÀè¹ÔÆþ¾ì¡¢²ñ¾ìÆâÀìÍÑ¥¯¥íー¥¯¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ØIRC¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ù¤â³«ºÅ¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤ÆËè½µÊÑ¤ï¤ë¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¿ä¤·¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä»×¤¤½Ð¤òÅê¹Æ¤¹¤ë´ë²è¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£»²²ÃÊýË¡¤Ï¡¢¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@idolrunwaycolle¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î¤Ê¤«¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢Áí³Û100Ëü±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó³Æ½µ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯É½Ãæ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØIRC APP¡ÙÆâ¤ÎÅêÉ¼µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅ¡£2026Ç¯1·î¤è¤ê¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
