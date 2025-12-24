NPB時代に築いた先発完投型エースの完成度

楽天は11月26日に前田健太投手との契約合意を発表した。12月17日の新入団会見では「選手として勝つことが一番のモチベーション。そのために必要と思われる選手でありたい」と語り、背番号18を披露した。日米で実績を残してきた右腕が、11年ぶりに日本球界へ復帰する。

広島時代の9年間で97勝を挙げ最多勝、最多奪三振を各2度、最優秀防御率を3度獲得。沢村賞2度、MVP1度と主要タイトルを総なめにした。MLBでも10年間で通算68勝を記録し、日米通算165勝に到達している。

高卒2年目の2008年に先発ローテーションへ定着し、2009年から7年連続で175投球回以上を消化。2010年以降の6年間で4度の200イニング超えを果たし、2010年と2015年には沢村賞を受賞した。制球力を武器に、先発完投型のエースとして安定感を示し続けた。NPB在籍8シーズンで防御率が3点台後半以上となった年はなく、2010年以降は6年連続で2.60以下を記録。通算防御率は2.39だった。

MLBでは2016年に16勝を挙げ、2017年に13勝、2019年に10勝と3度の2桁勝利を達成。2020年には規定投球回に到達して防御率2.70を記録し、サイ・ヤング賞投票で2位に入った。一方で、救援起用の影響もあり、最多投球回は2016年の175.2回。シーズン防御率3点台以下は実働9年で3度、通算防御率は4.20と、NPB時代の安定感を再現するのは容易ではなかった。

それでも奪三振率は2024年を除く全シーズンで9.00以上、通算9.62と大幅に向上。与四球率も9シーズン中7度で2点台以下を記録し、2020年には同1.35に到達した。K/BBは通算3.70、2020年は8.00を記録し、評価の高さを裏付けた。WHIPも通算1.17と一定水準を維持している。

2025年はMLBとAAAで苦戦したが、8月にヤンキース傘下球団加入後は指標が改善した。若くしてNPBで成功し、MLBでも適応を果たした経験は、楽天投手陣にとって貴重な財産となる。右腕が仙台でどのような影響をもたらすのか、その再出発が注目される。（「パ・リーグ インサイト」望月遼太）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）