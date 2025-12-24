¶Ë³ÚÅò¡ß¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¡ÈÍá°á»Ñ¡É¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·Áõ¾þ¤ä¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤Ø
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¶Ë³ÚÅò¡¦RAKU SPA¡ßËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¥³¥é¥Ü¡È¤Ý¤«¤Ý¤«ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¤ÎÅò¡É¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¶Ë³ÚÅò¡¦RAKU SPA¥°¥ë¡¼¥×19Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ª¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º°ìÍ÷
¢£Íá°á»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¶Ë³ÚÅò¡¦RAKU SPA¡ßËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¥³¥é¥Ü¡È¤Ý¤«¤Ý¤«ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¤ÎÅò¡É¡×¤Ï¡¢¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¤ä¶ÇÈþ¤Û¤à¤é¤ÎÍá°á»Ñ¤Ê¤É¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Æþ´ÛÎÁ¶â¤Ë¥×¥é¥¹ÎÁ¶â¤Ç¸ÂÄê¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¥¿¥ª¥ë¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¥×¥é¥¹¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿5¼ïÎà¤Î¥³¥é¥ÜÉ÷Ï¤¤ä¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥é¥ÜÁõ¾þ¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Þ¤É¤«¤âÂç¹¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤Ç¥Ñ¥ó¥°¥é¥¿¥ó¡×¤ä¡Ö¥Þ¥ß¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤È¤«¤Ü¤Á¤ã¥×¥ê¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡£ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡ÖÅù¿È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥í¥Ã¥«¡¼¥¡¼É÷¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡¢¡ÖB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¤¡¢2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ª¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º°ìÍ÷
¢£Íá°á»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¶Ë³ÚÅò¡¦RAKU SPA¡ßËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¥³¥é¥Ü¡È¤Ý¤«¤Ý¤«ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¤ÎÅò¡É¡×¤Ï¡¢¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¤ä¶ÇÈþ¤Û¤à¤é¤ÎÍá°á»Ñ¤Ê¤É¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Þ¤É¤«¤âÂç¹¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤Ç¥Ñ¥ó¥°¥é¥¿¥ó¡×¤ä¡Ö¥Þ¥ß¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤È¤«¤Ü¤Á¤ã¥×¥ê¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡£ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡ÖÅù¿È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥í¥Ã¥«¡¼¥¡¼É÷¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡¢¡ÖB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¤¡¢2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£