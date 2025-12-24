Âè4¥¯¥ª¡½¥¿¡¼¤Ë°ì»þ5ÅÀº¹¤â¡Ä½éÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤¹Àº²Ú½÷»Ò¤¬¥ê¡¼¥É¼é¤êÀÚ¤ë¡¡°Õ¼±¤Î¹â¤µ»Ù¤¨¤ë²ù¤·¤µ¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Àº²Ú½÷»Ò88¡½79»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Î¡¼¥ë³Ø±¡¡Ê24Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡Èá´ê¤Î¹â¹»ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹Àº²Ú½÷»Ò¡ÊÊ¡²¬¡¡Ë¤¬¡¢Ç´¤ë»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Î¡¼¥ë³Ø±¡¡Ê»°½Å¡Ë¤òÁ´ÎÏ¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂç21ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÂè4¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Ë°ì»þ5ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°²óÂç²ñ¡¢º£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç¤¤¤º¤ì¤â3°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏÆ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤Î¿¹ÅÄÛÙÌ¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµ¤¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤¿¤À¡¢¹¶·â¤Ç¤ÏÂç¹õÃì¤Ç¿ÈÄ¹189¥»¥ó¥Á¤ÎÎ±³ØÀ¸¥¢¥¥ó¥Ç¡¼¥ì¡¦¥¿¥¤¥¦¥©¡¦¥¤¥À¥ä¥Ã¥È¡ÊÆ±¡Ë¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¡¢°ìÅÙ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ªÎ»¤Î¥Ö¥¶¡¼¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¿¹ÅÄ¤Ï¡ÖÁ°È¾¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀï¤¤È´¤¯ÎÏ¤¬²ÝÂê¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»î¹ç¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£ºÇ¾åµéÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼ê¤Ë¤·¤¿²ÁÃÍ¤¢¤ë½éÀï¤ÎÇòÀ±¤Ë¤â¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤áÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò5ËÜ·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à3°Ì¤Î15ÆÀÅÀ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿µÈÀî°¦Ì¤¡ÊÆ±¡Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶¦Í¤¹¤ë¹â¤¤°Õ¼±¤ÎÍýÍ³¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÁ´¹ñÁíÂÎ¤â¡Ë4¶¯¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£ÀäÂÐÆüËÜ°ì¤Ë¡×¡£¸·¤·¤¯Î§¤·¤Ê¤¬¤éÄº¤Ø¤ÈÊâ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë