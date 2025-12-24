ÉÙ²¬·Ù»¡½ð

·Ù»¡¤Ï´Å³ÚÄ®¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À­¡Ê£¶£´¡Ë¤¬¸½¶âÌó£³£´£µ£°Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëº¾µ½Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·£±£°·î¡¢´Å³ÚÄ®¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À­¡Ê£¶£´¡Ë¤Ë·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄÌÄ¢¤¬ÈÈºá¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸¡»¡´±¤òÁõ¤¦ÃË¤«¤é¡¢¡Ö¸½¶â¤ò°Å¹æ»ñ»º¤ËÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÁÜºº¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡×¤Ê¤É¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

½÷À­¤ÏÀè·î£¸Æü¤«¤é£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÁë¸ý¤Ç£´²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸½¶âÌó£³£´£µ£°Ëü±ß¤ò°Å¹æ»ñ»º¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½÷À­¤Ï¡¢ÃË¤é¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·È¯³Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢°ÂÃæ»Ô¤Ç¤ÏÅÉÁõ¶È¤Î£·£µºÐ¤Î½÷À­¤¬·Ù»¡´±¤Ê¤É¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Ö¹âºê»Ô¤Î²ñ¼Ò¤¬º¾µ½¤ò¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ýºÂ¤Ë£±²¯£³£°£°£°Ëü±ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¶â¤ÎÈÖ¹æ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤ÇÁ÷¶â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

½÷À­¤Ï£±£°·î¤«¤é£±£±·î¤Þ¤Ç¤ËÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÌó£±£¹£¸£°Ëü±ßÊ¬¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÁ÷¶â¤·¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìº¾µ½»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£