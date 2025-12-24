【資料】水田に実る稲穂

群馬県農業再生協議会は、２０２６年産の主食用米について、生産の目安を前の年より４％増の７万１７１７トンと設定しました。

これは、国が示した全国の需給見通しを踏まえ、県やＪＡ群馬中央会などで構成する県農業再生協議会がまとめたものです。今回設定された２０２６年産の県の主食用米の生産目安は、前の年より２８２５トン多い７万１７１７トンで、生産面積は１万４４４７ヘクタールとしています。

県によりますと、去年の夏以降、高温による生産への影響や防災意識の高まりなどから、主食用米の不足感が生じ、米の価格が高騰しました。

一方、２５年産では、飼料用米などの新規需要米から主食用米へ作付けを切り替える動きが進み、県内では目安より８％上回る７万４１００トンが生産されるなど不足感は解消されたということです。

例年は、生産目安に対して９０％から９５％の範囲で生産されていて、県は２６年産について、価格が下がりすぎることへの懸念も踏まえ、需要に応じた生産を進める必要があるとしています。

県では今後、国などが発信する需要動向の情報提供に努めるとともに、生産者が需要に応じて安定した稲作経営を行えるよう支援していくとしています。