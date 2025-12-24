¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¢½÷À¥¢¥Ê¤ÈÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤Î¡Èº®Íá¡É¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Î¤Ü¤»¤½¤¦¡×¡¡Î¹ÈÖÁÈ¡Ø¥°¥í¡¼¥ÖÎ¹¡Ù¤Ç¡È²¹Àô¹¥¤¡ÉÀîÏÂ¿¿ÆàÈþ¥¢¥Ê¤È¥í¥±¤Ø
¡¡globe¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¡Èº®Íá¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡×½÷À¥¢¥Ê¤ÈÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤Î¡Èº®Íá¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼
¡¡¥Þ¡¼¥¯¤Ï¼«¿È¤ÎÎ¹ÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ÎÃÏµå¤ò´¶¤¸¤ë¡ª¥°¥í¡¼¥ÖÎ¹¡Ù¡ÊBS10¡¢Ëè½µÅÚÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Î¥í¥±¤Ç¡È²¹ÀôÂç¹¥¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÀîÏÂ¿¿ÆàÈþ¤È°¦É²¸©¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¾¾»³»Ô¤Î¡ÖÆ»¸å²¹Àô¡×¡¢º£¼£»Ô¤Î¡ÖÆßÀî²¹Àô¡×¤Ê¤É¤Ç¤ÎÀîÏÂ¥¢¥Ê¤È¤Î²¹Àô¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¾¾»³»Ô¤Î´»µÌÈª¤Ç¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Î¤Ü¤»¤½¤¦¤Ê¥í¥±¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÆ»¸å²¹Àô¡¢¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¨¡Á º®Íá¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ã¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
