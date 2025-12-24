¡ÚSASUKE¡ÛÄÍÅÄÎ½°ì¡ÈºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡É¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤ÆÎÞ¡Ö¸åÇÚ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡TBS·ÏÂç·¿ÆÃÈÖ¡ØSASUKE2025¡ÁÂè43²óÂç²ñ¡Á¡ÙÂè1Ìë¤¬¡¢24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ê¸å6¡§00¡Ë¡£A.B.C-Z¤ÎÄÍÅÄÎ½°ì¤¬¡ÈºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡É¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÍÅÄÎ½°ì¡ØSASUKE¡Ù¡ÈºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡É¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤ÆÎÞ
¡¡Ä©ÀïÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÄÍÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼Â¶·¤«¤é¡ÖºÇ¸å¤ÎSASUKE¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡±«¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿ÄÍÅÄ¡£´äËÜ¾È¡ÊSnow Man¡Ë¤«¤é¤Î·ãÎå¤âÈô¤ÖÃæ¡¢¤½¤ê¤¿¤ÄÊÉ¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤¿ÄÍÅÄ¤Ï¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¸åÇÚ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢´äËÜ¤¬¤³¤é¤¨¤¤ì¤ºÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØSASUKE¡Ù¡£28Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ØSASUKE¡Ù¤ÎÎò»Ë¾å¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¤òºÌ¤ëÀº±Ô¤¬ÎÐ»³¤ËÂç½¸·ë¤·¡¢´°Á´À©ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬Â³¡¹¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¡ØKUNOICHI¡Ù¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¥×¥ê¥º¥à¥·¡¼¥½¡¼¤¬¡ØSASUKE¡ÙÂè1¥¨¥ê¥¢¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¤ä¡¢¥Ä¥¤¥ó¥À¥¤¥ä¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡£
