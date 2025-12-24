男子ゴルフの国内ツアーで最多９４勝を挙げるなど数々の記録を樹立し、「ジャンボ尾崎」の愛称で人気を集めたプロゴルファーの尾崎将司（おざき・まさし、本名・尾崎正司）氏が２３日午後３時２１分、Ｓ状結腸がんのため死去した。

７８歳だった。葬儀は近親者で執り行い、後日、お別れの会の開催が予定されている。

徳島県出身で、地元・海南高（現海部高）のエースとして１９６４年春の選抜高校野球大会で優勝。６５年にプロ野球の西鉄ライオンズ（現埼玉西武ライオンズ）に入団したが目立った成績を残せず、ゴルフに転向した。デビュー２年目の７１年に初勝利し、ツアー制度が始まった７３年に初代賞金王に輝いた。

抜群の飛距離や豪快なキャラクターでファンを魅了し、９８年までに史上最多となる１２度、賞金王のタイトルを獲得。ライバルの青木功氏（８３）、中嶋常幸氏（７１）とともに「ＡＯＮ」と呼ばれ、男子ゴルフの隆盛期をもたらした。「尾崎３兄弟」として弟の健夫氏（７１）、直道氏（６９）もプロで活躍した。

ツアー以外の試合を含めると通算１１３勝。２００２年には５５歳７か月でツアー最年長優勝を飾った。１１年に世界ゴルフ殿堂入りを果たし、ツアーの出場は１９年が最後だった。近年は女子のトップ選手を育てるなど後進の指導に尽力。約１年前にがんと診断され、自宅で療養していたという。

ともにＡＯＮ時代を築いた青木氏は「言葉がない。また一人、大切な戦友を失い、寂しい気持ちでいっぱいです」と惜しみ、「長く、つらい闘病生活お疲れさまと伝えたい。かなうことなら最後にもう一度会いたかった」とコメント。中嶋氏も「一緒に戦った日々を思い出します。その一つ一つが宝物。僕が頑張ってこられたのもジャンボのおかげです。ありがとうの言葉しかありません」と悼んだ。