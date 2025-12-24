１１人組ガールズグループ・ＭＥ：Ｉ（ミーアイ）の公式サイトが２４日に更新され、２２日にグループとしての活動を終了することが発表された４人のうち、ＲＡＮ、ＳＨＩＺＵＫＵ、ＫＯＫＯＮＡの３人がコメントを発表した。残るＣＯＣＯＲＯのコメントは掲載されていない。

グループは昨年４月にデビューし、大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に初出場するなどブレイク。だが、今年に入って活動休止するメンバーが続出した。１０月にはＳＨＩＺＵＫＵが規定違反のため、４人目の活動休止。適応障害で昨年から休養していたＴＳＵＺＵＭＩは８月に復帰したが、ＣＯＣＯＲＯ、ＲＡＮが健康問題を抱え休養状態が続いていた。

メンバーのコメント全文は以下の通り。

ＲＡＮ「ＹＯＵ：ＭＥの皆さんお久しぶりです。ＲＡＮです。まずは急なご報告により驚かせてしまい、本当にごめんなさい。活動休止中、自らと向き合い、葛藤を繰り返し、この決断に至りました。返しきれなかった恩をここから全力で返したいと思っています。私を好きでいてくれる皆さんのために、より成長し精進する石井蘭になります。たくさん待たせてしまったのにごめんなさい。ＹＯＵ：ＭＥ愛してるよ。今までありがとうございました」

ＳＨＩＺＵＫＵ「ご無沙汰しております。ＳＨＩＺＵＫＵです。このたび、契約満了に伴い、ＭＥ：Ｉとしての活動を終了することにいたしました。これまで応援してくださったＹＯＵ：ＭＥの皆さま、そして支えてくださった関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。そして何よりもまず、応援してくださっているＹＯＵ：ＭＥの皆さまにお伝えしたいことがあります。自身の至らぬ行動により、ご心配とご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。アイドルとしての自覚に欠けた未熟な行動により、多くの方を傷つけ、戸惑わせてしまったことを、深く反省しております。活動休止期間中、迷いや葛藤のある時間の中でも、思いを寄せてくださったＹＯＵ：ＭＥの皆さまからの温かい言葉や変わらぬ応援には、心から感謝をしています。そして、自分自身の在り方やこれからについて、時間をかけて考えてきました。今回の決断は、その熟考を重ねた末に至ったものです。これまでの活動を支えてくださった関係者の皆さま、そして共に活動してきたメンバーに、心より感謝申し上げます。これから先も、ＭＥ：Ｉが多くの方に愛され、輝き続けていくことを、心から願っています。このような形でのご報告となってしまったことを、お詫び申し上げます。これまでＭＥ：ＩのＳＨＩＺＵＫＵを応援し、支えてくださったすべての皆さまに、心からの感謝をお伝えしたいです。今まで本当に、ありがとうございました」

ＫＯＫＯＮＡ「皆さんこんにちは。ＫＯＫＯＮＡです。私は今年いっぱいでＭＥ：Ｉの活動を終了するという決断をいたしました。突然の発表で驚かせてしまい、本当に申し訳ございません。活動している中で、自分自身と何度も向き合い、考えた結果です。ＹＯＵ：ＭＥの皆さま、約２年間たくさんの愛をくださり、いろんな景色を見せてくださり本当にありがとうございました。短い間でしたが、ここまで走り続けることができたのはＹＯＵ：ＭＥの皆さま、そして支えてくださったたくさんの方々のおかげです。本当に感謝しています。私は佐々木心菜として、これからも努力し続け、前を向いて成長し続けます。最後になりますが、会えなくてもＹＯＵ：ＭＥの皆さんの幸せを一番に祈っています。ずっと大好きです」