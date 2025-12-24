¡Ú¥¼¥í¥ï¥ó¡ÛÉ÷ÎÓ²Ð»³£Ö·èÄêÀï¤Ï¶¶ËÜÂçÃÏÁÈÇË¤Ã¤¿¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡õ¿·ºê¿ÍÀ¸¤¬¾¾±Ê½àÌé¡õº´Æ£»Ì¿ò¤È·ãÆÍ
¡¡¿·À¸¥¼¥í¥ï¥ó£²£·Æü¤ÎÀéÍÕ¡¦±º°Â¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¥Ù¥¤Âç²ñ¤Ç¡¢¡ÖÉ÷ÎÓ²Ð»³¥¿¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£²£°£²£µ¡×Í¥¾¡·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡õ¿·ºê¿ÍÀ¸¤¬¾¾±Ê½àÌé¡õº´Æ£»Ì¿ò¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
àÅÁÀâ¤ÎÉÔ»àÄ»á¤Ï¸Î¡¦¹¾ºê±Ñ¼£¤µ¤ó¤Î¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤ÈÌ¾¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¿·ºê¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢½éÀï¤Ç¤ÏÅÄÃæ¾ÅÍ¡õ¥ô¥¡¥ó¥ô¥§¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò·âÇË¡££²£°Æü¤Î²£ÉÍÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÂçÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é²¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¶¶ËÜÂçÃÏ¡õÀÄÌÚÍ¥Ìé¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥É¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÀÄÌÚ¤ò»ÅÎ±¤á¤Æ¡¢·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤È¤Ï²£ÉÍÂç²ñ¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÀåÀï¤òÅ¸³«¡£¾¾±Ê¤¬¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¹¤´¤¤¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦²áµî¤Î¤â¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÄ©È¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¼ãÂ¤¤¬¿·ºê¿ÍÀ¸¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µÁÈ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¡£Íè½µ¡Ê£²£·Æü¡Ë¡¢¤ï¤«¤é¤»¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡£²£¹ºÐ¤Î¾¾±Ê¤ò¡Ö¼ãÂ¤¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢Éü³è¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Ï¾¾±Ê¤è¤êÇ¯¾å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡¡Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¤Ï¡¢¶õ°Ì¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤â¤«¤«¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤È¿·ºê¤Ïà´ÓÏ½á¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Î±ÉÍÀ¤È¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÉ÷ÎÓ²Ð»³¡×ºÇ²¼°Ì·èÄêÀï¤È¤·¤Æ¡¢ÅÄÃæ¡õ¥¸¥ã¥Ã¥¯£ö£óµÜËÜÍµ¸þ¡õ°¤Éô»ËÅµ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£