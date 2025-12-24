◆プロボクシング「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」 ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ４団体統一王者・井上尚弥―アラン・ピカソ▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１２回戦 中谷潤人―セバスチャン・エルナンデス▽ＩＢＦ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・ウィリバルド・ガルシア―寺地拳四朗（１２月２７日 サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）

【リヤド（サウジアラビア）２４日＝勝田成紀】大型興行「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」のメインイベントに登場する世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、会場施設内で行われた公開練習に参加。特設リングでシャドーボクシングを行い、軽快な動きを披露した。

所属ジムの大橋秀行会長（６０）は「サウジに来て調子がすごくいいので楽しみ。今年４試合目だけど、一番いい出来。（９月の）ムロジョン（アフマダリエフ）戦の時よりもっといい」と仕上がりに太鼓判を押した。

対する挑戦者のアラン・ピカソ（メキシコ）は、トレーナー相手に力強いミット打ちを行った。井上の父・真吾トレーナー（５４）、弟のＷＢＣ世界バンタム級王者・拓真（２９）らと視察した大橋会長は「近い距離は怖いが、やりやすい面もある」と自信。早いラウンドでのＫＯ決着については「まあまあ、向こう次第じゃないですか」としながらも、「楽しみ以外何にもないです」と笑顔でうなずいた。

戦績は井上が３１戦全勝（２７ＫＯ）、ピカソが３２勝（１７ＫＯ）１分け。

興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で配信される。