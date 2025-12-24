カリッ、じゅわっ、ウマ〜！冷凍えびですぐ作れる『甘辛えび天』子供が喜ぶレシピ

お正月のおつまみや子どもが喜ぶおせちおかずにおすすめなのが、この『甘辛えび天』！

フライパンで揚げ焼きにしたえびに、てりてりのたれをからめて甘辛味に。

冷凍むきえびを使うから、めんどうな下ごしらえいらずで、気軽に作れますよ。

『甘辛えび天』のレシピ

材料（2人分）

冷凍むきえび……200g※

白いりごま……小さじ2

〈甘辛だれ〉

砂糖……大さじ1

酒……大さじ1

みりん……大さじ1

しょうゆ 大さじ2

天ぷら粉……小さじ1

〈ころも〉

天ぷら粉……大さじ4

水……大さじ4

サラダ油……適宜

粗びき黒こしょう……少々

※特大サイズの冷凍むきえびで、縦横ともに5cm程度のもの。解凍したあとの正味の重さを記載しています。解凍前に計量する場合は、解凍後に2〜3割軽くなることを加味してください。

下準備：冷凍むきえびの上手な解凍方法

自然解凍ではなく、塩水につけてゆっくり溶かすことが大切。臭みも抜け、鮮度を保ったまま解凍できます。

（1）ボールに塩分濃度約3％の塩水（水3カップに塩大さじ1が目安）を作り、冷凍むきえびを入れる。

（2）全体が浸っていることを確認してラップをかけ、えびが溶けるまで冷蔵庫に3〜4時間置く。

（3）ざるに上げ、ペーパータオルで水けを拭き取る。さわってみてえびの中心部が溶けていればOK！ 表面に残った氷は手で取って。

作り方

（1）小鍋に甘辛だれの材料を入れて混ぜる。中火にかけてひと煮立ちさせ、耐熱のボールに入れる。バットにえびを入れ、天ぷら粉を加えてまぶす。別のボールにころもの材料を混ぜ、えびを加えてよくからめる。

（2）フライパンにサラダ油を高さ2cmくらいまで入れ、中温※に熱する。えびを入れて4〜5分揚げ、カリッとしたらかるく油をきる。

（3）たれのボールにえびを入れてからめ、ごまを加えてあえる。器に盛り、粗びき黒こしょうをふる。

※170〜180℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度。

カリッとしたころもから、甘辛だれがじゅわっとしみ出してたまらん……。

大きめのえびを使うことで、ぷりぷり感をより楽しめるのも魅力的です。

スナック感覚でぱくぱくいけちゃううえに、このおいしさ。あっという間に食べ終わっちゃいますよ〜！

（『オレンジページ』2025年1月2日号より）