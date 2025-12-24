27ºÐ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¯¤Ã¤¤ê¤Î¡È¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¡É¥É¥ì¥¹ÃåÍÑ¤·È¿¶Á¡¡¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ÎÆóÅáÎ®¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÈ¿Â§¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î²ÏËÜ·ë¡Ê27¡Ë¤¬12·î18Æü¡¢Instagram¤Î¥´¥ë¥Õ¥³ー¥Ç½¸¤ò¹¹¿·¡£JLPGA¥¢¥ïー¥É¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¡ª¡¡¿û¾ÂºÚ¡¹¡¢¡ÈÇµÌÚºä46°áÁõÃ´Åö¡É¤Ø¤ÎÆÃÃí¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÃíÌÜ¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Ç¤âÃå¤Æ¡×
¡¡¡Ö¥Ô¥¢¥¹¥É¥ì¥¹¡ª¡¡¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óºÜ¤»¤ë!¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Àー¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤à²ÏËÜ¤Î»Ñ¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ÏËÜ¤Ï¡ÖÍè¥·ー¥º¥ó¤â¡¢¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡ª²¿¿§¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤¡¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖåºÎï¤ä¤Ê¡ª¡×¡Ö¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤È¥â¥Ç¥ë¤ÎÆóÅáÎ®¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÈ¿Â§¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡¢½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー1ÈÖ¤Î¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÉþ¤Î¥»¥ó¥¹¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£