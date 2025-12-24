ÃåÊª»Ñ¤ÎµþËÜÂç²æ¤¬¥³¥Ê¥ó¤È¥¥Ã¥É¤ò¼ê¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ß¡Ø¥µ¥ó¥Çー¡ÙÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡Ö¤¤ç¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥³¥Ê¥ó¤¯¤ó¤«¤éÂç²æ¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¾¡¤ÁÁÈ¥ª¥¿¥¯¤À¡×
½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¸ø¼°¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡Ù4Ž¥5¹çÊ»¹æ¤ÎÉ½»æ¤¬¸ø³«¡£SixTONESµþËÜÂç²æ¤¬É½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡Ù4Ž¥5¹çÊ»¹æÉ½»æ¤ÇµþËÜ¤Ï¡¢¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤È²øÅð¥¥Ã¥É¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¼ê¤ËÃåÊª»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥³¥Ê¥ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏSixTONES¡ØµþËÜÂç²æ¡Ù¤µ¤ó¡ª Âç²æ·»¤Á¤ã¤ó¤¬¡È¸÷ËÜÊ¼²æ¡É¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤âÃå¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡ª¡×¤È¤¢¤ê¡¢»ïÌÌ¤Ç¤ÏµþËÜ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥³¥Ê¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¸÷ËÜÊ¼²æ¥³ー¥Ç¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
µþËÜ¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¥³¥Ê¥ó¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤ç¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥³¥Ê¥ó¤¯¤ó¤«¤éÂç²æ¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¾¡¤ÁÁÈ¥ª¥¿¥¯¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£