¡¡¡ÖÂè48²óÌ¾¸Å²°Âç¾ÞÅµ¡×¡ÊJpn3¡¢2000¥á¡¼¥È¥ë¡¢9Æ¬Î©¤Æ¡¢¥ª¥±¥Þ¥ë¤Ï±¦¸å»è¥Ï¹Ô¤Ç½ÐÁö¼è¤ê¾Ã¤·¡Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Î24Æü¡¢Ì¾¸Å²°¶¥ÇÏ¤Î10R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢5ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ê¥ó¥°¥ë¥Ã¥¯¡ÊÌÆ4¡áÈþ±º¡¦ÄÔ¡¢Éã¥Ñ¥¤¥í¡Ë¤¬Áá¤á¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¿1ÈÖ¿Íµ¤¥«¥º¥¿¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤òÈ¾ÇÏ¿Èº¹¤·¤Î¤¤¤Ç1Ãå¡£¥À¡¼¥È¥°¥ì¡¼¥É¶¥Áö½éÄ©Àï¤Ç½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÔÎÉÇÏ¾ì¤Î°ìÀï¤Ç¾¡¤Á»þ·×2Ê¬6ÉÃ2¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÌ¾¸Å²°Âç¾ÞÅµ¤Ç¥ß¥Ã¥¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿2Ê¬7ÉÃ4¤òÂç¤¤¯ÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¡£2Ãå¤Ï¥«¥º¥¿¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢3Ãå¤Ë6ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ç¥ë¥Þ¥½¥È¥¬¥±¤¬Æþ¤êJRA¥ï¥ó¥Ä¡¼¥¹¥ê¡¼¤Î·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡É½¾´¼°¤Ç°È¾å¤Î¾¾»³¹°Ê¿¡Ê35¡Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ö¤È¤¯¶¯¤¤¶¥ÇÏ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁêËÀ¤ò¾Î¤¨¡ÖÁ°Áö¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤·¡¢º£Æü¤â¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±«¤Î¹ß¤Ã¤¿ÇÏ¾ì¤â¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿°È¾å¤Ï¡Ö½Å¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤È¡¢¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¤â¤¤¤¤¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£