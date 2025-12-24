¡ÈÈ¾Ç¯¤Ç9²¯²Ô¤°¡É¥È¥Ã¥×¥×¥í¤ÏÌµ»ë¡¢·Ý¿Í¤Ë¤Ï¶¯µ¤¡Ä»°±ºæÆÊ¿¡¢¥ê¥¢¥ë¥¬¥Á¤Ê¡ÈÎ©¤Á²ó¤ê¡É¤Ë¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²È¤â±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡¡¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤â¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎÉ¬¿Ü¥¹¥¥ë¡©³Æ³¦¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª16Ì¾¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¡¢¡È·ÝÇ½³¦°ì¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯²¦¼Ô¡É¤ÎºÂ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö¾®äØÀéËpresents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC ¥·¡¼¥º¥ó2¡×¤ÎÂè2²ó¤¬12·î20Æü¤ËÊüÁ÷¡£»°±ºæÆÊ¿¤Î¹ª¤ß¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤¬¡¢ÊÌ¼¼¤Î´ÑÀï¼Ô¤òÓ¹¤é¤»¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»°±ºæÆÊ¿¤Î¡ÈÎ©¤Á²ó¤ê¡É¤ËßÀ²È¤¬¶¯Îõ¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡¡Í½Áª¥Æ¡¼¥Ö¥ëA¤Î½ªÈ×¡¢»Ä¤ë¤Ï5Ì¾¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¾å°Ì4Ì¾¤¬¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¥Ã¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»°±º¤Ï¡Ö¤¢¤È°ì¿Í¤«¡Ä¡×¤ÈÒì¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤È¥À¥¤¥ä¤Î¡ÖKJ¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿»°±º¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤º¡Ö¥³¡¼¥ë¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ß¤µ¤ï¤¬¥¹¥Ú¡¼¥É¤È¥Ï¡¼¥È¤Î¡ÖQJ¡×¤Ç9000ÅÀ¤Î¥ì¥¤¥º¡£¤Ë¤ï¤«¤Ë¾ì¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Ç¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×¤È»°±º¤Ø¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤ß¤µ¤ï¡£»°±º¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä»þ´ÖÂÔ¤Á¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¡¢¾¡Éé¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò½Ï¹Í¤¹¤ë¡£²£¸¶Íªµ£¡ÊIMP.¡Ë¤Ï¤ß¤µ¤ï¤Î¥Á¥Ã¥×¤ò»Øº¹¤·¡Ö¤³¤ìÁ´Éô¼è¤Ã¤¿¤é¡¢·è¾¡¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¥ä¥Ð¥¤¡ÊÍÍø¡Ë¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¤±¤·¤«¤±¤ë¡£¤·¤«¤·»°±º¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä¥×¥í¤ÈÀï¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×¤ÈÅ±Âà¡£¼Â¶·¤ÎÅÄ¸ý¾°Ê¿¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ï¤ß¤µ¤ï¤ÎÆÈÃÅ¾ì¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¼¼¤ÎËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤Ï¡Ö¡Ê¤ß¤µ¤ï¤Ï¡Ë¤Ê¤ó¤«¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤·¤Þ¤¹¤Í¡£´°Á´¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ»°±º¤µ¤ó¥ª¥ê¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë¤Ï¡Ö¡Ø¥×¥í¤ÈÀï¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·Ý¿Í¤Ë¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤êÍè¤Æ¤ë¤è¤Ê¡£Í¾Íµ¤ÇÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£Éé¤±¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È±Ô¤¤»ØÅ¦¡£Åèº´ÏÂÌé¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤â¡Ö¥®¥ê¿¦¶Èº¹ÊÌ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»°±º¤Î¡ÈÌµÍý¤Ë¾¡¤Á¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¡É¶¯¤µ¤Ë¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö¸å¤í¤Ë¤ß¤µ¤ï¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó·ù¤è¤Ê¡×¡ÖÁê¼ê¤ß¤Æ¤ëw¡×¡Ö¤ï¤í¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¡Ö¾®äØÀéËpresents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC¡×¤è¤ê¡Ë