¤ÉÇ÷ÎÏ¤Î¡È¥Ç¥«½÷¡É¥¿¥Ã¥°¡¢¥®¥ã¥Ã¥×Á´³«¤Î¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¡É¥ê¥ó¥°¥®¥¢¤¬ÏÃÂê¤Ë ¡Ö¥Ò¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡µð´Á½÷»Ò¥¿¥Ã¥°¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ê¥ó¥°¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¶¯ÌÌ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥³¥ó¥Ó¤¬¸«¤»¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤Õ¤ì¤ëÁõ¤¤¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ç¥«½÷¥¿¥Ã¥°¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¡É¥ê¥ó¥°¥®¥¢
¡¡WWE¡ÖSmackDown¡×¤Ç¥Ê¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¤È¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥ê¥ó¥°¥®¥¢¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÎÐ¤ÈÀÖ¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤ÊÅý°ì°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢²¦¼Ô¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¡Ë¤ò¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç·âÇË¡£¤³¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤é¤·¤¤²Ä°¦¤é¤·¤¤¥®¥¢¤¬X¾å¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¥¿¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅý°ì´¶¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¥Û¥ê¥Ç¡¼¸ÂÄê°áÁõ¤ËÂ¨È¿±þ¡£¡Ö¥é¥Ã¥·¥å¤È¥Ê¥¤¥¢¡¢¥ê¥ó¥°¥®¥¢¤ªÂ·¤¤¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¿Í¤ÏºÇ¹â¤À¤Ê¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤¤¤¤¤Í¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥Ò¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈéÆù¤á¤¤¤¿°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÏÉÝ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤2¿Í¤¬¸«¤»¤¿Þ¯Íî¤Ãµ¤¤Ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡Àè·î¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤¿ÂÎ½Å130¥¥í¤Î¥Ê¥¤¥¢¤È¡¢¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤è¤ë¤ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×½÷»Ò¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥º¤Ç¥Ò¡¼¥ë·³ÃÄ¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¶¦Æ®¤·¤¿´ÖÊÁ¡£Âç²ñ¸å¤ÏºÆ¤Ó½÷»Ò¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÁè¤¦Î©¾ì¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ê¥¤¥¢¤ÎÉ¬»¦µ»¡È¥¢¥Ê¥¤¥¢¥ì¥¤¥¿¡¼¡É¤¬ßÚÎö¤·¡¢²¦¼Ô¥Á¡¼¥à¤¬ÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤ÎÍ¾±¤¤âÂ«¤Î´Ö¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¸µ²¦¼Ô¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥Ö¥ê¥¹¡õ¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¤¬ÍðÆþ¤·¡¢¥Ê¥¤¥¢¡õ¥é¥Ã¥·¥å¤ÏÂà»¶¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖRAW¡×¡ÖSmackDown¡×¤ò¸Ù¤¤¤ÇÊ£¿ô¤ÎÍÎÏ¥Á¡¼¥à¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢½÷»Ò¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤Ïº®ÆÙ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥ºÂÐ¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡õ¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤È¤¤¤¦°ø±ï¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤â¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢²¦¼Ô·âÇË¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¥Ê¥¤¥¢¡õ¥é¥Ã¥·¥å¤¬¡¢¼¡´üÄ©Àï¼ÔÉ®Æ¬¤ËÉâ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved