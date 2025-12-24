¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¡Ù¤ËÌó1Ç¯½Ð±é¤Ê¤·¤ËSNS¤Ç¹¤¬¤ëÇÈÌæ¡¡À¯ÅÞ·ëÀ®¡¢ËÌÄ«Á¯Ë¬Ìä¡Ä¹â¤Þ¤ë¡ÈÀ¯¼£»Ö¸þ¡É
¡¡»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ì¥³¥á¥ó¥È¤È¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤¿¤·¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡£¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î³èÌö¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶¦±é¼Ô¤Î½ÐÀîÅ¯Ï¯¤µ¤ó¤ä¡¢¡Ø½ÐÀî¥¬¡¼¥ë¥º¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤òËÛÊü¤ÊÈ¯¸À¤Çº®Íð¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬²¿¤´¤È¤Ë¤âÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÄ©¤àÁ°¸þ¤¤Ê»Ñ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë´¶Æ°¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤À¤¬É×¿Í¤Ï¡¢2025Ç¯1·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢½ÐÀî¤È¤á¤°¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥í¥±´ë²è°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½1Ç¯¡¢ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÄ¹´üÎ¥Ã¦¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤â¡¢¡Ô¥¤¥Ã¥ÆQ¡¢ºÇ¶á¥Ç¥ô¥£É×¿Í½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡Á¡Õ¤È¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ä²±Â¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤ò¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ï2025Ç¯2·î¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ø12¡Ê¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¡ËÊ¿ÏÂÅÞ¡Ù¤òÀßÎ©¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î¸¤¤äÇ¤ÎÊÝ¸î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡É×¿Í¤Ï¤³¤ÎÅÞ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Î¹ñÀ¯¿Ê½Ð¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4·î¡¢ÅÞ¤ÎÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Áªµó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦Æ£Àî¿¸Ç·½õ»á¤ÎµÞÀÂ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÅÞ¤ò²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÉÔ±¿¤Ï½Å¤Ê¤ë¡£
¡Ö4·î¡¢»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À½¾¶È°÷¤Ë¡¢°û¿©Å¹¤Ç¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ë²ø²æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤é·É±ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ó°ø¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¡Ù°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ï¤¤¤Þ¡¼¡¼¡£
¡Ö12·î·î8Æü¡¢É×¿Í¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÆ°Êª°¦¸î¤Î¤¿¤á¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÅÔÆâ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀÊ¤Ç¡¢É×¿Í¤Ï¡ØÆ°ÊªÊÝ¸î¤ò²¿¤È¤«Î©Ë¡²½¤·¤¿¤¤¡Ù¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ï10·î¡¢Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁÏ·ú80Ç¯¤ÎµÇ°¹Ô»ö¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÄ«Á¯¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É×¿Í¤Ï¡Ø¹ñºÝ¶âÆüÀ®¾ÞÍý»ö²ñ¡Ù¤ÎÍý»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÆüÀ®¹ñ²È¼çÀÊ¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¹¥«¥ë¥Î½éÂåÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é¡¢ËÌÄ«Á¯Â¦¤È¤Î¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡À¯¼£»Ö¸þ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤ë¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡£ËÜ»ï¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¡Ù¤ËÄ¹¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¡¢º£¸å¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï½Ð±é¼Ô¤¬¸ÇÄê²½¤·¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¡Ù¡£ºÆ¤ÓÉ×¿Í¤Ë¤«¤²ó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£