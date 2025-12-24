¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¼Ô¤ÎÉÛ¿Ø¤ËNHKÆâÉô¤«¤é¤â¡Ö¼ê±þ¤¨¤¢¤ë¡×¤ÎÀ¼¡Ä¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï50Âå»ëÄ°¼Ô¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Î¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë12·î31Æü¤Þ¤Ç1½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿24Æü¡¢½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Î¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡Ù¤¬¡¢Billboard JAPAN¤¬È¯É½¤¹¤ë12·î15Æü¡Á21Æü¤Þ¤Ç¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤ò½¸·×¤¹¤ë¡ÈDownload Songs¡É¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢10·î13Æü¤ËÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ÊÍè¥È¥Ã¥×10·÷Æâ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤¬ºÇ½ª²ó¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½ç°Ì¤â¾å¤¬¤ê¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö12·î14Æü¤ÎºÇ½ª²óÊüÁ÷¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢²Î¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤Þ¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ô¶Ê¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Çµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡Õ¡Ôº£Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿¤¬±ýÇ¯¤ÎÌ¾¶Ê¡ØMissing¡Ù¡Ê1986Ç¯¡Ë¡¢¡ØLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¡Ù¡Ê1996Ç¯¡Ë¡¢º£Ç¯È¯É½¤·¤¿¡Ø1, 2, Play¡Ù¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤Ç²Î¤¤¡¢Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ëPerfume¤â¡Ø¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡Ù¡Ø½ä¥ë¡¼¥×¡Ù¤ò¡ÖPerfume Medley 2025¡×¤È¤·¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿AKB48¤¬¡Ø¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡ØÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡Ù¤Ê¤É4¶Ê¤ò¡ÖAKB48 20¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëTUBE¤¬¡Ø¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡Ù¡ØÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡Ù¡Ø¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡Ù¤ò¡Ö¹ÈÇò¡¡²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡×¤È¤·¤Æ²Î¤¦Í½Äê¤À¡£
¡ÖÆÃÊÌÏÈ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¤ËÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤ó¡¢ºæÀµ¾Ï¤µ¤ó¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¡¢À±Ìî¸»¤µ¤ó¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎSTARTO ENTERTAINMENT¤«¤éSixTONES¤ÈKing ¡õ Prince¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÈ×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¡É¤Ë¡¢NHK¶ÉÆâ¤Ç¤â´üÂÔÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ©ºî¸½¾ì¤ÏÉ½¸þ¤¡¢¡Ø»ëÄ°Î¨¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¤¤¤¹ÈÇò²Î¹çÀï¤òºî¤í¤¦¡Ù¤È¡ÈÊ¿ÀÅ¤µ¡É¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ÈÇò¤Î¥á¥¤¥ó»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê50Âå°Ê¾å¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£80Ç¯Âå¡¢90Ç¯Âå¤Ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò½Ð¤·¤¿Êý¡¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥³Æþ¤ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¿¦°÷¡Ë
¡¡ºòÇ¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é¤ÎÂè1Éô¤¬29.0¡ó¡¢¸á¸å9»þ¤«¤é¤ÎÂè2Éô¤¬32.7¡ó¤À¤Ã¤¿¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¦´ØÅìÃÏ¶è¡Ë
¡¡2ÉôÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1989Ç¯°Ê¹ß¡¢Âè1Éô¤¬2023Ç¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Ç30¡ó¤ò³ä¤ê¡¢Âè2Éô¤â2023Ç¯¤Î²áµîºÇÄã»ëÄ°Î¨¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤ÎÄã¤µ¤À¤Ã¤¿¡£V»ú²óÉü¤Ë¤Ê¤ë¤«¡Ä¡Ä¡£