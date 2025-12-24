東京・大阪で開催予定だった＜Christmas Free Live 2025＞が急遽中止となったKvi Babaが、 2026年8月19日（水）に地元・大阪での凱旋ライブとなる大阪城ホール公演を開催することを発表した。 あわせて、2026年1月1日には2年連続となる元旦シングル「Stay With Me」（Prod. BACHLOGIC）をデジタ ルリリースする。

12月22日（月）、新宿・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場で開催予定だった ＜Christmas Free Live 2025＞東京公演は、会場の収容キャパシティを大きく上回る来場者が集まり、周辺に約1万人が集結。安全確保が困難な状況となったため直前での開催中止を余儀なくされた。 この状況を受け、12月24日（水）に予定されていた大阪・心斎橋での公演についても来場者および周辺地域の安全を最優先に考慮し、開催断念となった。

その後、Kvi Babaは緊急のインスタライブを実施。フリーライブ中止に至った経緯の説明とともに、 来場者への感謝と謝罪を述べ、本来、東京・大阪のフリーライブで解禁予定だった情報をインスタライブ内で発表した。 発表された主な内容は以下。

◆ ◆ ◆

新曲「Stay With Me」（Prod. BACHLOGIC）を2026年1月1日にデジタルリリース • 2026年8月19日（水）大阪城ホール公演の開催決定。→チケット先行受付：12月27日（土）12:00〜開始!すでにSOLD OUTとなっている横浜アリーナ公演（2026年8月27日）について、 機材席開放に伴う追加チケットを少数販売（大阪城ホール公演と同時受付）

『Christmas Free Live 2025』東京公演・優先観覧エリア来場者への対応内容

1​. 2026年8月19日（水）大阪城ホール公演 (指定席へご招待)

2​. 2026年8月27日（木）横浜アリーナ公演 (注釈付き指定席へご招待)

3​. 本人直筆・宛名＋サイン入りステッカー進呈

※上記三点の中からいずれか一つご希望の特典への振り替え。詳細は後日、改めて発表予定。

◆ ◆ ◆

さらに、大晦日にTBSテレビで生放送される『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウン Fes.2025→2026』への初出演も決定。年越しと同時に配信される新曲「Stay With Me」とともに、 テレビで披露されるKvi Babaのパフォーマンスに注目してほしい。

■New Single「Stay With Me」

2026年1月1日(木) 配信スタート

https://www.tunecore.co.jp/artists/Kvi-Baba-308

■＜Shout Out to Jesus in OSAKA-JO HALL＞

2026年8月19日(水) 大阪城ホール

OPEN：18:00 / START：19:00

席種：全席指定

料金：9,800円

年齢制限：※未就学児入場不可

枚数制限：4枚

主催：Toy’s Factory

制作：01 creative

お問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888 (12:00-17:00 土日祝休業) ■＜Shout Out to Jesus in YOKOHAMA ARENA＞

2026年8月27日(木) 横浜アリーナ

OPEN：18:00 / START：19:00

席種：全席指定

料金：9,800円

年齢制限：※未就学児入場不可

枚数制限：4枚

主催：Toy’s Factory

制作：01 creative

お問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション

03-3499-6669 (月・水・金 12:00-18:00) チケット先行受付は12/27(土) 12 時からスタート

▼販売 URL (締切は 1/12(月・祝)23:59 まで)

https://eplus.jp/kvibaba/